Real komið í úrslit

Real Madrid er komið í úrslitaleik Ofurbikarsins í spænska boltanum en keppnin fer fram í Sádi-Arabíu.



Real vann 3-1 sigur á Valencia í undanúrslitaleiknum í kvöld en Real var 2-0 yfir í hálfleik.



Toni Kroos skoraði fyrsta markið á fimmtándu mínútu og á 39. mínútu tvöfaldaði Isco forystuna.



Luka Modric skoraði svo þriðja og síðasta mark Rea lá 65. mínútu með glæsilegu utanfótarskoti.



Dani Parejo minnkaði muninn úr vítaspyrnu í uppbótartíma eftir að dæmd var hendi á Sergio Ramos. Lokatölur 3-1.





Luka Modrić has equalled his career-best goal-scoring tally across all competitions whilst playing for a club in Europe's top five leagues.



2011/12: 40 games. 5 goals (Spurs)

2019/20: 19 games, 5 goals (Real Madrid)



Next stop: double figures. pic.twitter.com/NNKfqgAGH0