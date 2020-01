PSG er komið í undanúrslit franska deildarbikarsins eftir 6-1 sigur á Saint-Etienne á heimavelli í kvöld.



Veislan hófst strax á 2. mínútu er Mauro Icardo skoraði og ekki skánaði ástandið hjá gestunum sem misstu mann af velli á 31. mínútu er Wesley Fofana fékk sitt annað gula spjald.



Neymar bætti við marki fyrir hlé og Jessy Moulin varð fyrir því óláni að skora sjálfsmark. Staðan 3-0 í hálfleik.



Icardi skoraði tvö mörk á fyrstu tólf mínútum síðari hálfleiks og Kylian Mbappe gerði sjötta mark frönsku meistaranna á 67. mínútu.





