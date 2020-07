Po weekendzie kupców lokale będą otwarte do północy

Główny epidemiolog Þórólfur Guðnason wysłał list do Minister Zdrowia, w którym zaproponował wydłużenie godzin otwarcia restauracji i barów do północy, obecnie wszystkie lokale muszą być zamknięte o 23:00. Zmiana miałaby wejść w życie we wtorek 4 sierpnia, dzień po Verslunarmannahelgi.

Þórólfur zaproponował również, aby tego samego dnia zwiększony został limit dotyczący liczby osób mogących brać udział w zgromadzeniach z 500 do 1000.

Þórólfur Guðnason podzielił się tymi planami podczas dzisiejszej konferencji prasowej poświęconej COVID-19. Dodał także, że jego propozycje mają tylko charakter doradczy i decyzja dotycząca tego czy dane propozycje zostaną przyjęte czy nie, leży po stronie Minister Zdrowia.

Planowane wcześniej zmiany zostały odwołane z powodu tego, że w kraju pojawiły się nowe zakażenia COVID-19, obecne plany także są uzależnione od tego jak będzie wyglądała sytuacja z koronawirusem.