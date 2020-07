Na granicy wykryto pięć infekcji

Podczas badań przeprowadzanych wczoraj na granicy Islandii, wykryto pięć nowych zakażeń koronawirusem. Nadal oczekiwane są wyniki dodatkowych badań dwojga z pięciu zakażonych osób, które poddano testom na przeciwciała.

W rezultacie liczba zakażonych wirusem, którzy przebywają w izolacji zwiększyła się w ostatnich 24 godzinach o cztery osoby. Obecnie na kwarantannie przebywa 441 osób, i liczba ta wzrosła o 3 od opublikowania ostatnich danych.

Na granicy pobrano łącznie 19 189 próbek, a w kraju 66 725.

Wczoraj na granicy przebadano 1 484 osoby, natomiast w laboratorium szpitala Landspitalin pobrano 138 próbek a w instytucie analizy genetycznej przeprowadzono 259 testów.

W piątek ogłoszono, że dwóch pasażerów, którzy przybyli do Seyðisfjörður, promem Norræna, zostało zainfekowanych koronawirusem. Jedna z infekcji została wykryta po tym jak pasażer znalazł się na pokładzie i w związku z tym przez cały czas podróży z Danii do Islandii, znajdował się w izolatce. Po dokładnym przebadaniu drugiego zarażonego, okazało się, że został on zakażony koronawirusem już dawno temu.