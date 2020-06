Erna Dís: „Nauðsynlegt að vera ástfangnir vitleysingar“

Þegar við erum bara tvö og barnlaus finnst mér nauðsynlegt að taka frá tíma til að vera bara ástfangnir vitleysingar. Þetta segir Erna Dís þáttastjórnandi á FM957 í viðtalsliðnum Ást er.

Ég er með þáttinn Magasín ásamt Brynjari Má sem er á dagskrá daglega frá kl. 16 - 18. Það má segja við séum að endurvekja þáttinn en hann var á dagskrá alla virka morgna fyrir rúmum átta árum síðan.

Erna er í sambandi með Magnúsi Þór Reynissyni og saman eiga þau eina tveggja ára stelpu.

„Ég fékk svo eina skvísu í kaupbæti þegar við byrjuðum saman, hún er tíu ára og alveg að verða ellefu, eða næstum því átján, haha!“

Uppáhalds rómantíska kvikmyndin mín er: Dirty Dancing! Ég bauð kærastanum mínum upp á þessa klassík á öðru stefnumótinu okkar. Hann horfði á hana til enda án þess að sofna eða missa áhugann (kannski er hann bara góður leikari). Þá vissi ég að hann væri pottþétt skotinn í mér.

Fyrsti kossinn: Voru ákveðin tímamót.

Uppáhalds ástarsorgar power-ballaðan mín er: Það er ekki hægt að velja bara eitt lag. Someone Like You með Adele er klassík. Svo var Only Love Can Hurt Like This með Paloma Faith mikið spilað eitt árið ásamt Say You Love Me með Jessie Ware.

Lagið „okkar“ er: Be The One með Dua Lipa. Svo er það líka Rock The Boat með Hues Corporation. Það lag er mjög oft spilað heima hjá okkur.

Mér finnst rómantískt stefnumót vera: Þegar við erum bara tvö og barnlaus, þá finnst mér nauðsynlegt að taka frá tíma til að vera bara ástfangnir vitleysingar.

Uppáhaldsmaturinn minn: Sushi! Er sushi sjúk.

Fyrsta gjöfin sem ég gaf kærastanum mínum: Ég gaf honum heilsukodda þar sem hann var svo ánægður með minn. Hann var það ánægður með minn að ég fékk ekkert lengur að hafa hann í friði.

Fyrsta gjöfin sem kærastinn minn gaf mér: Ofboðslega fallegt rose gold armbandsúr.

Ég elska að: Vera með fjölskyldunni minni. Öll samvera með þeim er dýrmæt og maður kann betur að meta litlu hlutina með aldrinum.

Kærastinn minn er: Allt sem ég óskaði mér og svo miklu meira. Betri og skemmtilegri maka get ég ekki hugsað mér.

Rómantískasti staður á landinu er: Djúpavík er í miklu uppáhaldi. Fegurðin og kyrrðin þar fyllir hjartað af rómans.

Ást er: Besta tilfinning í heimi, með rétta aðilanum.