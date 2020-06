Z powodu pogody, konieczna była zmiana planów dotyczących kontroli pasażerów promu Nor­ræna, który jest w drodze do Islandii. Początkowo, planowano przetransportowanie siedmiu pracowników islandzkiej służby zdrowia na Wyspy Owcze, gdzie mieli oni wsiąść na pokład promu Nor­ræna, aby podczas rejsu do Islandii, pobrać próbki od pasażerów. Jednak z powodu nieprzewidzianych okoliczności, badania będą przeprowadzone po tym jak prom przypłynie do portu.

Rzecznik prasowy straży przybrzeżnej Ásgeir Erlendsson, powiedział w rozmowie z agencją prasową, że samolot straży TF-SIF, miał przetransportować służby medyczne na Wyspy Owcze. Samolot miał wyruszyć z Reykjaviku z trzema pracownikami służby zdrowia i w drodze na Wyspy Owcze, wylądować po kolejne cztery osoby w Egilsstaðir.

Jednak z powodu gęstej mgły nad Wyspami Owczymi, podróż musiała zostać przełożona. Natomiast prom Norræna wypłyną z Torshavn do Islandii w południe i przypłynie do Seyðisfjörður jutro, około godziny 9:00 rano.

Víðir Reynisson, szef policji z wydziału ds. ochrony cywilnej, powiedział w rozmowie z agencją prasową, że pasażerowie zostaną poddani kontroli zaraz po przybyciu do Seyðisfjörður.

Dziś w życie weszły kolejne zmiany, wprowadzono specjalne środki zapobiegawcze związane z przybyciem pasażerów do Islandii z obszarów, które są określone przez epidemiologa jako obszary ryzyka.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia, dokładnie omówiono kwarantannę, izolację i przeprowadzanie testów na granicy kraju.

Pobieranie próbek rozpoczęło się dziś rano na lotnisku w Keflaviku.