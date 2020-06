Pierwsi przyjezdni zostali poddani testom na lotnisku

Komendant policji Sigurgeir Sigmundsson, z lotniska w Keflaviku, powiedział, że pierwsza runda kontroli pasażerów, którzy przybyli dziś rano do Islandii, została przeprowadzona sprawnie i zakończyła się sukcesem.

Żaden z pasażerów, którzy przylecieli do Islandii w dwóch pierwszych samolotach, nie odmówił pobrania próbek do testów pod kątem koronawirusa. Jednak w samolocie z Wielkiej Brytanii, przyleciał Amerykanin, który został odesłany tym samym samolotem do Londynu.

„Wszystko poszło bardzo dobrze. W każdym z samolotów było około 30 osób, które wypełniły dokumenty dotyczące stanu zdrowia na pokładzie samolotu” powiedział Sigurgeir, w rozmowie z visir.is.

Wszyscy przyjezdni poddali się testom, ponieważ dzięki temu mogą oni uniknąć kwarantanny. Jednak z powodu obowiązujących obecnie przepisów, dotyczących zakazu podróżowania wewnątrz strefy Schengen osobom z poza Europy, jednego z pasażerów, który okazał się być Amerykaninem, odesłano tym samym samolotem do Londynu. Mężczyzna był pasażerem pierwszego samolotu, który wylądował w Keflaviku dziś rano.

Sigurgeir dodał, że samolot, którym przyleciał był linii Wizzair i przyleciał z lotniska London Luton.

Mieszkańcy krajów spoza strefy Schengen, nie mogą przyjeżdżać na Islandię, chyba że mają zezwolenie na pobyt lub inny uzasadniony powód przybycia. Wynika to z tego, że podlegają oni sankcjom, które dotyczą ograniczeń w podróżowaniu wewnątrz Europy, z powodu epidemii koronawirusa.

Sigurgeir Sigmundsson, komendant policji z lotniska w Keflaviku, Mynd/Aðsend

Pobieranie próbek poszło sprawnie

Działania prowadzone na lotnisku przez pracowników służby zdrowia, którzy pobierali próbki do badań, szły bardzo sprawnie i szybko, komentował policjant.

„Współpraca pracowników służby zdrowia i innych osób pracujących na lotnisku także była bardzo dobra” dodał Sigurgeir.

Oczekuje się, że każde pobranie próbki będzie zajmowało od dwóch do dwóch i pół minuty. Sigurgeir dodał także, że czas będzie mierzony za pomocą kamer, które znajdują się w okolicy.

„Mamy dziesięć kabin do przeprowadzania testów i w każdej z nich jest po dwóch pracowników” komentował Sigurgeir.

Na lotnisku w Keflaviku wylądowało dziś osiem samolotów z czego trzy przyleciały z Kopenhagi, i po jednym z Londynu, z Oslo, z Vagar, z Frankfurtu i Sztokholmu.