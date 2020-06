Komisarze policji krajowej będą dyskutować o uprzedzeniach

Komendant Główny Policji Sigríður Björk Guðjónsdóttir, zwróciła się do dr. Margrét Valdimarsdóttir, adiunkt prawa policyjnego na uniwersytecie w Akureyri, aby spotkała się z komisarzami policji. Celem spotkania ma być omówienie badań dotyczących uprzedzeń w pracy policji oraz możliwości przeprowadzenia ich wśród islandzkich funkcjonariuszy.

W rozmowie z dziennikarzami Margrét powiedziała, że w Islandii tego typu badania nie odbywają się za często.

Margrét donosi o tym na swoim Twitterze, mówiąc, że w świetle wydarzeń na świecie, należy również przeprowadzić dochodzenie w sprawie islandzkiej policji. „Mam nadzieję, że wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że działanie to jest pozytywne”.

Margrét pochwaliła powołaną w ubiegłym roku komendant Sigríður Björk Guðjónsdóttir, która zrobiła duży krok wyrażając gotowość i otwartość do podjęcia dyskusji na ten temat.

Komendant Główny Policji Sigríður Björk Guðjónsdóttir

„Fakt, że wykazała ona inicjatywę, jest oznaką siły i pokory” skomentowała Margrét działania podjęte przez komisarz.

Sigríður, została mianowana na stanowisko Komendanta Głównego Policji, w marcu ubiegłego roku. Jest ona pierwszą kobietą, która pełni funkcję komendanta policji krajowej na Islandii. Jej poprzednik, Haraldur Johannessen, ustąpił ze stanowiska w ubiegłym roku po 22 latach pracy. Wkrótce po tym, ośmiu na dziewięciu komisarzy policji w kraju oświadczyło, że nie ufało kierownictwu Haraldura.

Policja i praca funkcjonariuszy stały się gorącym tematem poruszanym przez media na całym świecie, a stało się to po tragicznej śmierci George'a Floyda, który został zatrzymany 25 maja przez policjanta w USA. Mężczyzna zmarł w wyniku uduszenia, bo policjant klęczał na jego szyi. To działanie policji doprowadziło do fali protestów przeciwko przemocy policyjnej i uprzedzeniom rasowym, a protesty rozprzestrzeniły się na cały świat.

Spotkanie komisarzy z dr. Margrét Valdimarsdóttir, odbędzie się w przyszłym tygodniu i podczas niego omówione zostaną możliwości przeprowadzenia dochodzenia w sprawie uprzedzeń policji w Islandii.