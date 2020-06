Þekktasti dómari heims í skemmtiþáttum á borð við Idol, America´s Got Talent, Britain´s Got Talent og The Voice er án efa Bretinn Simon Cowell.

Hann er þekktur fyrir það vera nokkuð harður og sýnir tilfinningar sínar sjaldan.

Á YouTube-síðunni Talent Recap er búið taka saman fimm augnablik þar sem flutningur keppanda hafa haft áhrif á Bretann, svo mikil að hann tárast og það gerist mjög sjaldan.

Hér að neðan má sjá samantektina.