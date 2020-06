Mokast út af Nammibarnum á Snyrtivara.is

„Nammibarinn kom okkur mest á óvart. Svona fyrirkomulag er ekki þekkt á Íslandi með snyrtivörur og við vissum ekkert hvernig viðtökurnar yrðu,“ segja stelpurnar hjá Snyrtivara.is en þær hafa ekki undan að bæta vörum á hinn svokallaða Nammibar í vefversluninni en þar er mikið úrval af snyrtivörum sem allar eru á einu verði, 499 krónur. Fyrir utan Nammibarinn er líka alltaf eitthvað spennandi á Tilboði vikunnar.

Frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu

Vefverslunin Snyrtivara.is fór í loftið fyrir nokkrum vikum og hefur fengið frábærar viðtökur. Vörurnar fást heimsendar samdægurs á höfuðborgarsvæðinu, ef pantað er fyrir klukkan 14. Sent er um allt land og er enginn sendingarkostnaður ef pantað er fyrir 8000 krónur.

Ný merki á íslenskan markað

„Okkur fannst vanta meiri fjölbreytileika í snyrtivöruflóruna hér á Íslandi,“ segja stelpurnar en meðal vörumerkja á Snyrtivara.is er hið sænska Viva La Diva sem ekki hefur áður fengist á Íslandi. Helena Reynis hefur notað vörurnar frá Viva la Diva og birt á Instagram.

UpCircle er breskt vörumerki sem unnið er úr kaffikorgi sem safnað er frá kaffihúsum í London. Merkið er vegan og var stofnað af systkinum sem leggja mikla áherslu á umhverfisvænar umbúðir. UpCircle vörurnar eru vegan og cruelty free. UpCirle er í miklu uppáhaldi hjá Ingu Kristjáns sem hefur verið dugleg að deila sinni reynslu af merkinu á Instagramsíðu sinni.

Glam of Sweden er nýtt merki á Íslandi sem hefur þá sérstöðu að allar vörur frá þeim eru á 499,- kr! Mikið úrval af allskonar vörum sem rokið hafa út af Nammibarnum.

ZEW for men er merki með sápur og húðumhirðuvörur fyrir herra. Mikið úrval fyrir þá sem safna skeggi og vilja hugsa vel um það. Mikið af rakarastofum í Bretlandi nota vörurnar frá ZEW for men. Margir karlmenn safna skeggi mikilvægt að hugsa vel um það eins og hárið og þá er Zew for men með lausnina.

Dr. PawPaw fæst hjá Snyrtivara.is en það merki hefur unnið ýmis konar verðlaun undanfarin ár fyrir vörur sínar. Allar vörur frá Dr. Paw Paw eru Vegan og Cruelty Free.

Skin Academy býður upp á mikið úrval maska og ýmis konar vörur sem notaðar eru við húðumhirðu. Úrvalið er mikið fyrir allar húðgerðir og aldur. Mikil rannsóknarvinna fer fram innan fyrirtækisins til að tryggja sem besta útkomu fyrir hverja húðgerð fyrir sig.

Spennandi gjafaleikur

Nú er í gangi spennandi gjafaleikur á Facebook og Instagram. Dregið verður í leiknum 1.júli þar sem 2 vinkonur/vinir fá tvær fullar körfur af snyrtivörum að verðmæti samtals 100.000.