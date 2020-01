Alireza Jahanbakhsh bjargaði stigi fyrir Brighton er liðið gerði jafntefli við Chelsea, 1-1, í fyrsta leik ársins í enska boltanum.



Chelsea komst yfir strax á tíundu mínútu leiksins er Cesar Azpilicueta kom gestunum yfir og þannig stóðu leikar í hálfleik.



Alireza Jahanbakhsh skoraði jöfnunarmarkið sex mínútum fyrir leikslok og það var af dýrari gerðinni. Hjólhestaspyrna eftir hornspyrnu og lokatölur 1-1.





FT Burnley 1-2 Aston Villa



It's a massive, massive win for #AVFC thanks to Jack Grealish's 41st minute goal.



The bad news? Two nasty looking injuries for Wesley and Tom Heaton.



