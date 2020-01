Mikel Arteta vann sinn fyrsta leik sem stjóri Arsenal er liðið vann 2-0 heimasigur á Manchester United í lokaleik dagsins í enska boltanum.



Fyrsta mark leiksins kom strax á áttundu mínútu. Pierre-Emerick Aubameyang og Mesut Özil þræddu sig upp vinstri kantinn, sá þýski sendi fyrir markið og Nicolas Pepe kom boltanum í netið.





Since the start of last season, only Lionel Messi has more left-footed league goals in Europe's big five leagues than Nicolas Pepe... 24 #ARSMUN LIVE: https://t.co/49H7w3R7pG pic.twitter.com/ioyoG3hKdX







Pepe hefur ekki verið fastamaður í liði Arsenal það sem af er leiktíðinni en hann var staðráðinn í að sýna sig í kvöld.



Hann átti stóran þátt í öðru marki Arsenal sem tvöfaldaði forystuna á 42. mínútu. Hornspyrna hans var fleytt áfram af Alexandre Lacazette og Sokratis kom boltanum í netið.





8 - Arsenal have scored eight goals via corners in the Premier League this season, two more than any other team. Swingers. #ARSMUN pic.twitter.com/hUvUTfXUQD