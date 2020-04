Spodziewane ograniczenia w podróżowaniu

Grupa zajmująca się działaniami podejmowanymi w ramach walki z koronawirusem, pracuje obecnie nad ograniczeniami związanymi z podróżami do i z Islandii. Główny epidemiolog przyznał, że wprowadzenie odpowiednich ograniczeń będzie konieczne.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej epidemiolog Þórólfur Guðnason powiedział, że prowadzone są obecnie prace nad propozycjami dotyczącymi podróżowania. Możliwe jest, że wyniki prac zostaną przedstawione w okolicy weekendu.

Þórólfur w swojej wypowiedzi przypomniał o tym, że to Islandczycy wrócili z zagranicznych urlopów do domu z wirusem i doprowadzili do jego rozprzestrzenienia się. W innych krajach wirus rozprzestrzenił się bardziej niż na wyspie, dlatego rozsądnym posunięciem będzie wprowadzenie ograniczeń dla turystów, którzy chcą podróżować do Islandii. Wprowadzenie takich zmian jest konieczne jeżeli chce się zapobiec ponownemu pojawieniu się epidemii, komentował epidemiolog.

Zapytany o to jakie opcje są brane pod uwagę, Þórólfur odpowiedział, że istnieją trzy możliwości, które są rozpatrywane.

1. Nie wprowadzanie żadnych ograniczeń dla podróżnych, którzy mogliby swobodnie odwiedzać Islandię.

2. Zamknięcie granic i wprowadzenie zakazu podróżowania.

3. Znalezienie wyjścia pomiędzy tymi dwoma wcześniejszymi punktami i zminimalizowanie ryzyka.

Według niego właśnie ta trzecia opcja jest najlepsza i ekscytująca, jednak zanim ogłoszone zostaną jakieś konkretne zmiany, konieczne jest wysłuchanie różnych opinii i dokładne zbadanie sytuacji, dodał epidemiolog.