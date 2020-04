Bein útsending: Benedikt Erlingsson í listamannaspjalli

Borgarleikhúsið heldur áfram að bjóða upp á beint streymi í samkomubanninu.

Benedikt Erlingsson mætir í listamannaspjall hjá Halldóri Gylfasyni og ræðir glæsilegan leikhús og kvikmyndaferil sinn, spjallið verður í beinu streymi klukkan 12.

Framundan í Borgó í beinni

Í hádeginu á morgun les Bergur Ebbi úr bókinni sinni Skjáskot. Hann spyr stórra spurninga og leitar svara í þessari mögnuðu, lærdómsríku krufningu á þeim vandamálum og þversögnum sem blasa við heiminum öllum.

Á fimmtudagskvöld er komið að leiklestri á verkinu And Björk, of course... eftir Þorvald Þorsteinsson.

Á föstudag heldur Bubbi síðan tónleika og verða þeir að þessu sinni um kvöldið.