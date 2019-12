Derby lyfti sér upp í 17. sæti ensku B-deildarinnar með 2-1 sigri á Charlton í síðasta leik 25. umferðarinnar.



Jason Knight skoraði fyrsta markið á tíundu mínútu leiksins og kom Derby yfir en sjö mínútum síðar fékk Krystian Bielik beint rautt spjald.





Jason Knight's first senior goal gives the Rams a half-time lead! 1-0 #DCFCvCAFC pic.twitter.com/WGg4WpRHEy

THAT'S IT!



Jason Knight's double ensures that the Rams sign out of the decade with a victory!



2-1 #DCFCvCAFC pic.twitter.com/LQFbYu8COE