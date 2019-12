Frönsku meistararnir í PSG fara með sjö stiga forskot í jólafríið í franska boltanum eftir 4-1 sigur á botnbaráttuliði Amiens á heimavelli í kvöld.



Stórstjörnurnar voru í stuði í kvöld. Kylian Mbappe kom PSG yfir á 10. mínútu eftir undirbúning Neymar og Neymar skoraði svo annað markið eftir stoðsendingu Mauro Icardi.





Assist providers for Kylian Mbappé's last six goals across all competitions:



Neymar

Neymar

Neymar

Neymar

Verratti

Neymar



An iconic duo. pic.twitter.com/QbI8ZZp7GW