Brasilíski snillingurinn, Ronaldinho, segir að honum finnist erfitt að segja að fyrrum samherji hans hjá Barcelona, Lionel Messi, sé besti leikmaður í sögu fótboltans.



Argentínumaðurinn vann sinn sjötta Gullknött á dögunum en Ronaldinho og Messi léku saman í fjögur ár á Nou Camp.



„Ég er glaður að Messi hafi unnið Ballon d’Or. Við vorum vinir er ég var hjá Barcelona,“ sagði Ronaldinho í samtali við Marca.



„Mer líkar hins vegar ekki við að bera hann saman við aðra og mér finnst það erfitt að segja að hann sé sá besti í sögunni.“





