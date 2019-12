Viðbrögð tveggja manna þegar þeir sáu Tinderlaugina

View this post on Instagram

Alvarleikinn tók það fyrir að horfa á menningarþáttinn "Tinder Laugina" þar sem ástin spilar stóran part. okkur langaði þessvegna að fylgjast með ferðalaginu og leyfa ykkur að vera ferðalangar í þessu ævintýri. Ekkert nema virðing gagnvart þættinum, keppendum, Línu Birgittu og vin okkar Reyni Bergmann. Takk og velkomin í Alvarleikann! - - Alvarleikinn Podcast er á Spotify og Podcast appinu.