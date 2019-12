Ísland styður við kyn- og frjósemisheilbrigði stúlkna og kvenna í Malaví

Þann 18. desember var undirritaður samstarfssamningur milli Sendiráðs Íslands í Lilongwe fyrir hönd íslenskra stjórnvalda og Mannfjöldasjóðs Sameinuðu þjóðanna (UNFPA) í Malaví. Samningurinn snýr að þriggja ára verkefni um að efla kyn- og frjósemisheilbrigði og réttindi unglingsstúlkna og kvenna í Mangochi héraði (e. Advancing Adolescent Girls and Women´s Sexual and Reproductive Health and Rights in Mangochi) og hljóðar samningurinn upp á 1,2 milljónir Bandaríkjadala eða um það bil 148 milljónir króna. Er verkefnið bæði hannað og framkvæmt í nánu samstarfi við heilbrigðisyfirvöld í Mangochi héraði.

Verkefnið er þríþætt, í fyrsta lagi mun það stuðla að aukinni þekkingu á og þjónustu í kringum fjölskylduáætlanir í samfélögum í Mangochi og vinna að því að draga úr ótímabærum þungunum unglingsstúlkna, notkun getnaðarvarna og auka tíma á milli barnsfæðinga. Markvisst verður unnið með öllu samfélaginu, þar með töldum trúarleiðtogum, höfðingjum, kvennahópum, skólayfirvöldum og körlum, konum, drengjum og stúlkum.

Í öðru lagi, verður heilbrigðisþjónusta við konur bætt vegna fæðingarfistils (e. obstetric fistula) en sett verður upp sértök skurðstofa á héraðssjúkrahúsinu í Mangochi þar sem boðið er upp á meðferð gegn fistli. Oftast er um einfalda læknisaðgerð að ræða sem gerbreytir lífi kvennanna. Auk þess verður boðið upp á félags-sálfræðilegan stuðning við konur eftir aðgerð og aukin fræðsla í samfélaginu um einkenni, orsakir og afleiðingar fæðingarfistils.

Þriðji hluti verkefnisins snýr að ofbeldi gegn konum og stúlkum í héraðinu og þá aðallega heimilis- og kynferðisofbeldi. Mun verkefnið styrkja miðstöðvar fyrir þolendur ofbeldis með það að markmiði að veita stuðning og ráðgjöf ásamt fræðslu og umfjöllun um eðli og afleiðingar ofbeldis, auk þess að gefa skýr skilaboð um að ofbeldi gegn stúlkum og konum sé ekki liðið í samfélögunum.

Svona víðtækt verkefni sem leiða á til mikilla samfélagsbreytinga er tilraun til að beita nýjum aðferðum í kyn- og frjósemisheilbrigði og réttindi unglingsstúlkna og kvenna í Malaví, og ef vel tekst til munu stjórnvöld í landinu ásamt UNFPA margfalda verkefnið víðar um land. Sendiráðið í Lilongwe er því einstaklega stolt af því að taka þátt í verkefninu sem beinist að bættum lífskjörum og réttindum íbúa Mangochi héraðs, og sérstaklega ungra kvenna.

Íslensk þróunarsamvinna á 30 ára samstarfsafmæli í Malaví í ár þar sem helstu samstarfsverkefni eru í Mangochi-héraði.



