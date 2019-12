Leeds á toppinn

Leeds er mer eins stigs forskot á toppi ensku B-deildarinnar eftir að hafa unnið 2-0 sigur á erkifjendunum í Huddersfield Town.



Staðan var markalaus í hálfleik en strákarnir hans Marcelo Bielsa settu í gír í síðari hálfleik. Ezgjan Alioski skoraði fyrra markið á 50. mínútu og á 78. mínútu skoraði Pablo Hernandez.



Lokatölur 2-0 og Leeds því með eins stigs forskot á toppnum. WBA er í öðru sætinu en þeir eiga þó leik til góða gegn Swansea á morgun.





Leeds Utd have extended their lead in the West Yorkshire derby through Pablo Hernandez.



Huddersfield Town 0-2 #lufc with five minutes left to play



