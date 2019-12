Arsenal snéri leiknum á tíu mínútum og vann fyrsta sigurinn í rúman mánuð

Arsenal vann lífsnauðsynlegan sigur er liðið hafði betur gegn West Ham í nágrannaslag en lokatölur urðu 3-1 eftir að Skytturnar voru 1-0 undir í hálfleik.



Arsenal hafði fyrir leikinn í kvöld ekki unnið leik síðan 26. október og Freddie Ljungberg var að stýra sínum þriðja leik eftir að Unai Emery fékk sparkið fyrir hálfum mánuði.



Það byrjaði ekki vel fyrir Arsenal því á 38. mínútu komust heimamenn yfir. Fyrirgjöf rataði beint á öxlina á Angelo Ogbanna sem axlaði boltann í netið en varnarleikur og dekkning Arsenal ekki upp á marga fiska.





Arsenal have now played 27 away games in the Premier League since the start of last season.



They have only kept two clean sheets. pic.twitter.com/xjHCreIvIS