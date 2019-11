Fyrsti sigur Watford kom á Carrow Road

Watford vann sinn fyrsta sigur þetta tímabilið er liðið vann 2-0 sigur á nýliðum Norwich á útivelli í kvöld.



Það vrou ekki liðnar nema rétt rúm mínúta er fyrsta mark leit dagsins ljós. Gerard Deulofeu rölti þá í gegnum vörn Norwich og kom boltanum framhjá Tim Krul.





Gerard Deulofeu's goal after 76 seconds is actually the second fastest scored away from home in the Premier League this season.



Anybody know which stands as the fastest so far?



Norwich 0-1 Watford.



