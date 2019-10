Tortímandinn grjótharður fyrir framan hlaðborð af ógeðisréttum

Í spjallþættinum Late Late show með Bretanum James Corden er oft á dagskrá liðurinn Spill Your Guts or Fill Your Guts sem gengur út á það að maður á annað hvort að svara erfiðri spurningu eða borða einhvern algjöran viðbjóð.



Í vikunni mætti sjálfur Arnold Schwarzenegger sem kallar ekki allt ömmu sína þegar kemur að leiklistinni og pólitíkinni. Spurning hvort sjálfur Tortímandinn ráði við ógeðslega rétti.



Schwarzenegger gat svarað öllum spurningunum til að byrja með og aðeins var ein spurning sem hann treysti sér ekki í.



Þá kom ekkert annað til greina að fá sér einn ógeðsrétt og það var ekki mikið mál.