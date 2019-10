Mitrovic bjargaði stigi fyrir Fulham í Lundúnarslag

Fulham og Charlton gerðu 2-2 jafntefli er liðin mættust í Lundúnarslag í ensku B-deildinni í dag en leikið var á Craven Cottage.



Gestirnir frá Charlton komust yfir á 41. mínútu með marki frá Conor Gallagher en á 55. mínútu jafnaði Ivan Cavaleiro metin.



Einungis tveimur mínútum síðar jafnaði Macauley Bonne metin en Aleksandar Mitrovic jafnaði metin á 63. mínútu og lokatölur 2-2.





There’s the whistle. A frantic second-half, but couldn’t quite find the third.



A cracking derby at Craven Cottage. #FULCHA pic.twitter.com/D47l0PpNFs