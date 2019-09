Innlit í barnahús Kourtney Kardashian

Á YouTube-rásinni Architectural Digest má reglulega finna myndbönd þar sem þekkt fólk leyfir áhorfendum að kíkja í heimsókn og sjá heimili þeirra.



Í nýjasta innslaginu fer raunveruleikastjarnan Kourtney Kardashian í gegnum sérstakt barnahús sem hún á aðeins fyrir börnin til þess að leika sér í.



Kourtney á þrjú börn með Scott Disick en þau voru í sambandi frá 2006-2015. Bæði Kourtney og Scott koma mikið við sögu í raunveruleikaþáttunum Keeping Up With The Kardashian´s.



Hér að neðan má sjá barnahús barna Kourtney Kardashian og Scott Disick.