Jonathan Van Ness, stjarna raunveruleikaþáttanna Queer Eye, opinberaði í viðtali við New York Times í gær að hann hafi greinst með HIV. Hann fór um víðan völl í viðtalinu en það var tekið í tilefni útgáfu sjálfsævisögu hans, sem ber titilinn Over the Top.



Í viðtalinu ræðir Van Ness það einnig að hann hafi verið misnotaður sem barn af eldri strák og að hann hafi orðið fyrir einelti í skóla vegna kynhneigðar sinnar.



Þá greinir hann frá því að hann hafi orðið háður metamfetamíni þegar hann var rétt rúmlega tvítugur og hafi farið tvisvar sinnum í meðferð vegna þess. Hann segir þá að hann taki ekki lengur „hörð“ eiturlyf en reyki og drekki marijúana.



Van Ness segir að hann hafi verið 25 ára gamall þegar hann greindist með HIV. Hann hafi þá unnið á hárgreiðslustofu og það hafi liðið yfir hann en einu einkennin sem hann fann fyrir hafi verið flensu einkenni. Hann hafi farið á heilsugæslustöð og þá greinst með HIV.



„Ég er stoltur meðlimur í samfélagi þeirra sem greinst hafa með HIV,“ segir Van Ness í viðtalinu og bætir við að hann sé við hestaheilsu.









All our love to @jvn, who’s told the world he’s a member of the “beautiful HIV-positive community”. Thank you Jonathan for sharing your story - you’re proof that you can live healthily and fabulously with HIV https://t.co/ctxNo5GC1v pic.twitter.com/C72oqkx0hh

— National AIDS Trust (@NAT_AIDS_Trust) September 21, 2019

JVN came out as HIV positive and I’m very emotional. https://t.co/7tM7Drbqg9

— Camryn Garrett (@dancingofpens) September 21, 2019

It used to be excruciating for me to tell potential partners about my HIV status. Anyone living with HIV can relate. @jvn publicly opening up about his status is a giant step toward making those conversations a little bit easier. Another stake through the heart of stigma. https://t.co/2enlSWjxCs

— Vic Vela (@VicVela1) September 21, 2019

Thank you @jvn. You are helping so many in the HIV+ community by being your beautiful self. https://t.co/nvmEEbr0nx

— Padma Lakshmi (@PadmaLakshmi) September 21, 2019

Van Ness hefur notið mikilla vinsælda í þáttunum Queer Eye vegna þess hve opinn og tilfinninganæmur hann er.Nýlega opinberaði Van Ness það í viðtali að hann sé kynsegin. „Ég er feginn að ég geti talað opinskátt um þá hluti sem hafa áhrif á líf mitt,“ skrifaði Van Ness í yfirskrift við mynd sem hann birti á Instagram eftir viðtalið.Eftir viðtalið við New York Times leituðu margir til Internetsins til að sýna Van Ness stuðning.