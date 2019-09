Innlit í íbúð Liv Tyler á Manhattan

Á YouTube-rásinni Architectural Digest má reglulega finna myndbönd þar sem þekkt fólk leyfir áhorfendum að kíkja í heimsókn og sjá heimili þeirra.



Í nýjasta þættinum má sjá innlit á heimili leikkonunnar Liv Tyler í West Village á Manhattan í New York. Tyler er helst þekkt fyrir hlutverk sín í Armageddon, Lord Of The Rings og The Strangers.



West Village hverfið er mjög vinsælt á Manhattan og er rétt við Washington Square Park en hér að neðan má sjá heimili hennar þessum fallega stað.