Endurkoma hjá Arsenal í fjörugum Lundúnarslag

Arsenal og Tottenham gerðu 2-2 jafntefli í fjörugum Lundúnarslag er liðin mættust á Emirates leikvanginum í dag. Tottenaham komst í 2-0 en Arsenal kom til baka og náði í stig.



Tottenham komst yfir á tíundu mínútu. Son Heung-min kom boltanum á Erik Lamela sem lét vaða. Bernd Leno varði boltann beint fyrir fætur Danans, Christian Eriksen, sem skoraði.



Sex mínútum fyrir hlé var staðan orðinn 2-0. Granit Xhaka braut þá klaufalega af sér er hann tæklaði Son Heung-min. Harry Kane steig á punktinn skoraði af öryggi.





10 - No player has scored more goals in games between Arsenal and Tottenham Hotspur in all competitions than Harry Kane (joint-most with Emmanuel Adebayor and Bobby Smith). Occasion. pic.twitter.com/7GeXJg7J3o