Daddi "Disco" Guðbergsson er sjálfstætt starfandi markaðsráðgjafi og diskótekari sem jafnframt sinnir hlutverki gestgjafa í ævintýraferðum erlendis.

Hann á það til að skíða með öflugan Soundboks hátalara á bakinu eða labba með hann um miðbæinn til að koma fólki í þvottekta stuð. Hann tekur reglulega á þvi hjá Gurrý í Yama Heilsurækt en hann æfir nú að krafti fyrir Reykjavíkurmaraþonið þar sem hann hleypur fyrir Styrktarsjóðinn Traustur vinur.



Makamál fengu að heyra hvað syngur í Dadda Disco þessa dagana.



Í svörunum leynast lagatitlar sem eru feitletraðir og neðst í greininni má finna Spotify playlista þar sem hægt er að nálgast öll lögin.





1. Hver er Daddi Disco?

Hann er hliðarsjálf Kjartans Ársæls. Báðir eru þeir margbrotnir og fjölvíðir. Oftast er Disco samt bara nett léttur í lundu.



2. Hvað er ást?

Ólýsanleg upplifun sem er næstum áþreifanleg þegar hún kviknar og virðist ódauðleg. Sönn ást krefst einskis. As!



3. Hvað er það sem heillar þig upp úr skónum?

Það er náttúrulega sjálfsöryggi og góður húmor. Ef þetta er til staðar, syngur maður bara eins og Billy Joel: Just the way you are.



4. Hjúskaparstaðan þín?

Einhleypa, but only shooting love.



5. Ertu rómantískur?

Það er svo misjafnt hvað fólki finnst rómantískt. Held að sönn ástarsæla töfrist fram hjá mér líkt og gómsætar brauðtertur.



6. Hvað er það skemmtilegasta sem þú gerir?

Þegar ég er ekki að skemmta öðrum er það jú þannig að á skíðum skemmti ég mér og svo er sturlað að renna fyrir lax, lax, lax.



7. Framtíðardraumar?

Æ-i já. Eins og keppandi í fegurðarsamkeppni hefur áhuga á ferðalögum og líkamsrækt brenn ég fyrir heimsfriði og ást fyrir alla. Give me Love.



8. Þegar þú þarft að koma þér í gott skap?

Þá rifja ég upp 21. nótt september mánaðar þegar stjörnurnar stálu nóttinni.



9. Lífsmottó?

Hljómsveitin Talk Talk á kollgátuna. Life is what you make it.



10. Hvað er ástarsorg?

Flókið samspil tilfinninga sem við göngum öll í gegnum og eru sérlega sárar þegar horft er á eftir ástivini. En þótt útlitið sé svart birtir alltaf upp um síðir. What becomes of the broken hearted?



11. Hvernig hljómar drauma dagurinn?

Hann er í steríó, hreinn og tær. Svo bara vakna ég og segi: „I knew you were waiting for me“



12. Ef það yrði gerð bíómynd um þig, hvað myndi hún heita?

Það yrði væntanlega bara einn titill sem kæmi til greina, Love you inside you.



13. Áttu eitthvað „guilty pleasure sad song?“?

Ég á mér eiginlega tvö. Neither One of Us með Gladys Knight og svo Easy með Commodores.



14. Uppáhaldsstaður?

Steypufrumskógur Nýju Jórvíkur er mér alltaf kær. Kemur mér alltaf í nærri konunglegt ástand. Empire State of Mind.



15. Einhver lokaskilaboð út í heiminn?

Verið alltaf í stuði og svo bara Let's go Crazy.





Á menningarnótt mun Daddi Disco sjá um að halda uppi fjöri á Pedersen svítunni.

Makamál þakka Dadda kærlega fyrir spjallið og fyrir áhugasama er hægt að nálgast Instagram prólílinn hans hér.