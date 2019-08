Endurgerði eina frægustu pöntun kvikmyndasögunnar

YouTube rásin Binging with Babish, sem sérhæfir sig í að endurskapa máltíðir úr frægum sjónvarpsþáttum og kvikmyndum, birti í gær myndband þar sem hann útbjó eina frægustu skyndibitapöntun kvikmyndasögunnar.



Um er að ræða pöntunina sem borin var upp í lok kvikmyndarinnar Harold and Kumar go to White Castle. Myndin segir frá tveimur ungum mönnum, sem njóta þess að fá sér örlítið kannabis við og við, þeim Harold Lee og Kumar Patel.



Í stuttu máli fjallar myndin um ferðalag þeirra kumpána að næsta White Castle-hamborgarastað, ein þeir eru hreinlega að „kreiva“ (e. crave) hamborgara frá staðnum, sem þýðir að þeir munu svífast einskis til þess að ná takmarki sínu. Ferðalagið er þó ekki eins og best verður á kosið og lenda félagarnir í ýmsum ævintýrum og óheppilegum uppákomum á leið sinni.



Spennuspillir hér að neðan.



Í lok myndarinnar ná þeir félagar markmiði sínu og panta alls 60 litla ostborgara (e. slider), tíu stóra skammta af frönskum og átta gosdrykki.



Nú hefur Binging with Babish endurgert pöntunina sem margur kvikmyndaaðdáandinn hefur eflaust viljað gæða sér á. Sjón er sögu ríkari en myndbandið má sjá hér að neðan.