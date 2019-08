Sancho setti upp sýningu sem kaffærði Alfreðs-lausum Augsburg

Dortmund byrjar þýsku úrvalsdeildina af krafti annað árið í röð en liðið vann 4-1 sigur á Augsburg í 1. umferðinni.



Alfreð Finnbogason, sem skrifað undir nýjan samning við Augsburg í vikunni, var ekki í leikmannahópi gestanna en hann er enn að jafna sig á aðgerð sem hann gekkst undir í sumar.



Það var liðin innan við mínúta er gestirnir komust yfir. Markið gerði Florian Niederlechner en Adam var þó ekki lengi í paradís því tveimur mínútum síðar jafnaði Paco Alcacer.



Staðan var jöfn í hálfleik en hinn nítján ára gamli Jadon Sancho tók yfir leikinn í síðari hálfleik. Hann kom Dortmund yfir á 51. mínútu og sex mínútum síðar lagði hann upp mark fyrir Marco Reus.





