Einhleypan: Arnar Eyfells er rómantískur og vinnusamur húmoristi

Einhleypa Makamála að þessu sinni er Arnar Eyfells einn tveggja eiganda auglýsingastofunnar og framleiðslufyrirtækisins Ketchup Creative.

Makamál tóku tali af þessum síglaða stuðbolta og fengu að kynnast honum aðeins betur.



1. Nafn?

Arnar Már Eyfells.



2. Gælunafn eða hliðarsjálf?

Eyfells.



3. Aldur í árum?

25 ára.



4. Aldur í anda?

96 og hálfs.



5. Menntun?

Er mikilvæg.



7. Guilty pleasure kvikmynd?

The Room og The Devil Wears Prada.



8. Varstu skotinn í einhverjum frægum þegar þú varst yngri?

Jóhanna Guðrún og Uma Thurman voru mínar konur. Átti meira að segja Jóhanna Guðrún 9 diskinn heima hjá mér og Kill Bill pósterinn.

Var það harður fanboy.



9. Talar þú stundum um þig í þriðju persónu?

Strákurinn talar nánast einungis um sig í þriðju persónu (aldrei).



10. Syngur þú í sturtu?

Ójá! Go-to lagið er Take Me to the Pilot með Elton John og allt með Sinatra og Villa Vill.



11. Uppáhaldsappið þitt?

Instargram og Asana.



12. Ertu á Tinder?

Ójá!



13. Hvernig myndir þú lýsa þér í þremur orðum?

Traustur vinur, vinnuasamur og aaaaaaalgjör lúði.



14. Hvernig myndu vinir þínir lýsa þér í þremur orðum?

Ég spurði einn vin minn hvaða orð myndu lýsa mér best og hann sagði mér bara að fólk ætti að hlusta á lagið Stanslaust Stuð með Páli Óskari.



15. Hvað persónueiginleikar finnast þér heillandi?

Húmor er númer un, deux, trois. Ævintýragirni og hafa trú á sjálfum sér strong second. Jákvæðni, að vera skapandi, léttleiki og lífsgleði.



16. Hvaða persónueiginleikar finnast þér alls ekki heillandi?

Leti og neikvæðni, Hata hroka. Hata snobb. Og ef þú fýlar ekki hunda eða ketti, þá bara stay away þú vonda, vonda manneskja.



17. Býrðu yfir einhverjum leyndum hæfileikum?

Ég get drukkið heila rauðvín, spilað á píanó og sippað - allt á sama tíma.



18. Hvaða dýr værir þú ef þú værir dýr?

Ég yrði svona hálfgert kanínu og pardusdýrs hypbrid. Ég er alltaf hoppandi all over the place og klæðist nánast einungis svörtu.









19. Ef þú mættir velja einhverja þrjá einstaklinga úr sögunni (lífs eða liðna) til að bjóða í kvöldmat og spjall, hverja myndir þú velja?

J. R. R. Tolkien, Audrey Hepburn og Frank Sinatra.



20. Hvað finnst þér skemmtilegast að gera?

Ferðast, fara á hestbak og drekka óhemju mikið magn af einhverju sem fer ekkert sérstaklega vel með lifrina. Svo er vinnan mín líka algjör snilld.



21. Hvað finnst þér leiðinlegast að gera?

Sitja fastur í umferð.



22. Ertu A eða B týpa?

Flakka á milli A og B eftir því hvaða dagur er.



23. Hvernig morgunmat borðar þú?

Kaffi, kaffi, kaffi, kaffi.



24. Notar þú ilmvatn/rakspýra?

Já, Armani Code.



25. Þegar þú ferð út að skemmta þér, á hvaða skemmtistaði ferðu?

P'in þrjú. Prikið, Petersen og Pablo. Annars kýs ég dinner og drykki með vinum alltaf umfram það að fara á eitthvað baneitrað djamm.



26. Ef einhver kallar þig sjomli?

Býð ég henni/honum skuldlaust í bjór.



27. Drauma stefnumótið?

Það væri eitthvað movie-moment. Einhver sena úr Midnight in Paris og Roman Holiday blönduð saman í einhverja fallega súpu. Ég er alveg hopeless romantic.



28. Áttu vandræðalega sögu af stefnumóti?

Það frussu-purraði einu sinni manneskja á mér varirnar í staðinn fyrir að kyssa mig. Var reyndar ekkert svo vandræðalegt, bara ógeðslega fyndinn fyrsti koss þegar ég pæli í því. Þekki meira að segja tvær aðrar manneskjur sem hafa lent í því saman. Ætli þetta sé algengt?



29. Einhver söngtexti sem þú hefur sungið vitlaust?

Ég syng svona 30% af öllum söngtextum vitlaust, því miður.



30. Hvað horfðir þú á síðast á Netflix?

My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman.



Svo að lokum Arnar, hvað er ást?

Ást er fallegasta fyrirbæri í heimi.



Arnar er að eign sögn: hopeless romantic!

Makamál þakka rómantíkernum Arnari kærlega fyrir spjallið og benda áhugasömum á Instagram prófílinn hans.

Það verður spennandi að sjá hvort að hann lendi í drauma bíómyndasenunni sinni í sumar.