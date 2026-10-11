Fjöldi fólks kom saman til að mótmæla sjókvíaeldi Kaldavíkur á Seyðisfirði í dag, bæði á Seyðisfirði og í Reykjavík en mótmælin fóru fram samtímis. Breiður hópur náttúruverndarsamtaka stóð fyrir mótmælunum.
Viktor Freyr ljósmyndari Vísis var á Austurvelli fyrr í dag og fangaði þessar myndir.
Rúmlega 13 þúsund manns hafa skrifað undir áskorun um verndun Seyðisfjarðar, segir í tilkynningu frá aðstandendum mótmælanna. Stendur til að afhenda Jóhanni Páli Jóhannssyni umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra undirskriftirnar á morgun.
Meðal þeirra samtaka sem stóðu að mótmælunum má nefna Landvernd, félög sem berjast fyrir villta laxastofninum á Íslandi, og Vá, félag um vernd fjarðar, auk Katrínar Oddsdóttur lögmanns.
„Ég trúi því að það sé mjög, mjög mikilvæg stund í íslenskri náttúruverndarsögu akkúrat núna og að það sé ákaflega mikilvægt að við sjáum sem flesta á báðum stöðum til að reyna að sporna við því að það verði nokkurn tímann sjókvíaeldi á Seyðisfirði,“ sagði Katrín í samtali við Vísi sem birtist fyrr í dag.
Katrín segir að miklir annmarkar séu á leyfisveitingum og að afgerandi meirihluti heimamanna sé mótfallinn sjókvíaeldinu.
„Málið snýst því ekki aðeins um framtíð eins fjarðar, heldur einnig um það hvaða fordæmi verður skapað fyrir önnur samfélög á Íslandi sem vilja standa vörð um náttúru sína og framtíð komandi kynslóða,“ segir í tilkynningunni.
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