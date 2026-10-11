Of snemmt að segja til um hvernig eldurinn kom upp

Betur fór en á horfðist þegar eldur kom upp í kerskála í álverinu í Straumsvík um hádegisbil í gær. Forstjóri Rio Tinto segir starfsmenn hafa brugðist hárrétt við, eldsupptök eru enn ókunn.
Eldurinn kom upp um tólfleytið í hádeginu gær en hann kviknaði í áltökubíl í kerskála álversins sem notaður er til að flytja fljótandi málm. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins sendi tvo dælubíla á vettvang en rúlla varð áltökubílnum út úr skálanum svo slökkvilið ætti auðveldara með að komast að honum. Sunna Björg Helgadóttir forstjóri álvers Rio Tinto segir viðbrögð starfsfólks hafa verið til fyrirmyndar.
„Að koma auga á eldinn, hafa strax samband við slökkviliðið sem kemur fljótlega á svæðið. Fyrst kemur hópur frá slökkviliðinu og svo kemur bíllinn. Okkar starfsmenn fóru aðeins að vinna við eldinn en sáu fljótt að þeir myndu ekki ráða við hann þannig að þeir fóru bara í burtu og létu slökkviliðið um sín störf og það tókst bara ágætlega að ná eldinum niður innan eðlilegs tímaramma.“
Duft var notað en ekki vatn til slökkvistarfsins.
„Það er ekki hægt að nota vatn inni í kerskála, þar er mikill straumur og mikið rafmagn þannig að unnið er með duft og þurfti í raun og veru bara að færa tækið aðeins frá til að það væri auðveldara að slökkva í honum. En svo bara var hann dreginn út úr skálanum þannig að þeir gátu farið að kæla hann betur og setja vatn á hann.“
Fjórtán starfsmenn voru á vakt í kerskálanum þegar eldurinn kom upp og segir Sunna enga hættu hafa skapast, enginn hafi slasast. Sunna segir ekki ljóst hvernig eldurinn kom upp.
„Fyrst og fremst vildum við bara tryggja öryggi fólksins á svæðinu. Rannsókn er í raun og veru hafin en það er of snemmt að segja til hvað fór úrskeiðis þarna hjá okkur.“