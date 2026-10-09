Portúgalska knattspyrnusambandið er sagt hafa sett stórstjörnuna Cristiano Ronaldo í bann eftir að hann ákvað að yfirgefa landsliðsverkefni með landsliði sínu í nýafstöðnum landsleikjaglugga.
Það er The Mirror á Englandi sem greinir frá en agadómstóll mun nú skera úr um hversu langt bann Ronaldo verður.
Samkvæmt frétt ESPN gera reglur portúgalska knattspyrnusambandsins það að verkum að Ronaldo hafi sjálfkrafa farið í bann hjá landsliðinu um leið og hann yfirgaf landsliðsverkefni með liðinu.
Sömu reglur kveða á um að mögulegt bann geti staðið yfir í allt frá einum mánuði og upp í sex mánuði.
Næsta verkefni Portúgal er í næsta mánuði í A-deild Þjóðadeildar UEFA.
Í langri yfirlýsingu á dögunum sagði Ronaldo sína hlið á málinu. Hann baðst afsökunar og sagðist vonast til þess að geta fengið að snúa aftur í landsliðið.
Ástæðan fyrir því að Ronaldo fór frá portúgalska landsliðinu var að honum fannst hann ekki vera velkominn eftir að hann fékk ekki að spila gegn Noregi í fyrsta leik landsleikjagluggans. Landsliðsþjálfarinn Jorge Jesus hafði sagt við Ronaldo að hann myndi spila en ekkert varð úr því. Hann fannst hann því vera svikinn af þjálfaranum.