Óskar svara eftir að faðir missti dóttur sína erlendis Birgir Olgeirsson skrifar 9. október 2026 14:01 Kristín Benediktsdóttir, umboðsmaður Alþingis, hefur óskað upplýsinga frá heilbrigðisráðuneytinu í kjölfar kvörtunar föður sem missti dóttur sína á sjúkrahúsi erlendis. Hulda Margrét Óladóttir Maður sem missti dóttur sína á sjúkrahúsi erlendis vildi að Sjúkratryggingar Íslands tækju að sér samskipti við erlend stjórnvöld vegna andlátsins. Hann taldi aðstoðina ófullnægjandi og kvartaði til umboðsmanns Alþingis eftir að heilbrigðisráðuneytið hafnaði athugasemdum hans. Dótturinni hafði verið vísað til meðferðar á sjúkrahúsinu og Sjúkratryggingar greitt fyrir hana. Faðirinn taldi eftirliti íslenskra yfirvalda með meðferðinni hafa verið ábótavant og að aðstandendur hefðu ekki fengið nægar upplýsingar um áhættu og önnur úrræði. Í bréfi umboðsmanns sem birt er í dag kemur ekki fram hvað olli andláti dótturinnar eða hvaða meðferð hún fékk. Veistu meira um málið? Sendu okkur fréttaskot hér, nafnlaust eða undir nafni. Fullum trúnaði er heitið. Faðirinn þurfti sjálfur að fylgja málinu eftir Sjúkratryggingar höfðu haft samband við sjúkrahúsið, aflað upplýsinga um tilkynningu málsins til erlends eftirlitsaðila og sent föðurnum þær. Heilbrigðisráðuneytið taldi stofnunina hafa veitt þá aðstoð sem henni bar. Þótt Sjúkratryggingar hefðu greitt fyrir meðferðina bæri föðurnum sjálfum að koma kvörtun til erlendra eftirlitsstjórnvalda og fylgja henni eftir. Umboðsmaður gerði ekki athugasemd við þá niðurstöðu og lauk kvörtunarmálinu 30. september. Hann tók ekki afstöðu til mögulegrar bótaábyrgðar íslenska ríkisins, heldur taldi eðlilegra að dómstólar leystu úr því. Vill vita hvaða leiðbeiningar aðstandendur fá Kvörtun föðurins varð þó tilefni til þess að umboðsmaður skrifaði heilbrigðisráðherra og spurði hvernig upplýsingagjöf til sjúklinga og aðstandenda væri háttað þegar íslenskar heilbrigðisstofnanir senda fólk í meðferð erlendis. Hann vill meðal annars vita hvaða leiðbeiningar fólkið fær um réttindi sín. Ráðuneytið hefur frest til 16. október til að svara. Þá ákveður umboðsmaður hvort hann taki upplýsingagjöfina til frekari athugunar. Umboðsmaður Alþingis Sjúkratryggingar Mest lesið Lokun einu innilaugar sveitarfélagsins íbúum mikið áfall Innlent Afskipti formanns Eflingar séu með ólíkindum Innlent Bílastæði eða bekkir og blómapottar? Innlent Nærri því áttatíu borgarar liggja í valnum Erlent Maður skotinn af fulltrúum ICE í New York Erlent Fjárfesti í SpaceX og hóf svo átak sem gæti hagnast fyrirtækinu Erlent Veðmál á sigur Navalnaju hrúgast inn Erlent Helsti herbloggari Rússlands handtekinn í Svartfjallalandi Erlent Friðarsúlan hefur kostað rúmar hundrað milljónir króna Innlent Navanethem Pillay hlaut friðarverðlaun Nóbels Erlent Fleiri fréttir Kannast ekkert við brot og munu aðstoða við rannsókn Úrskurðaður í farbann Afskipti formanns Eflingar séu með ólíkindum Í beinni frá höfuðstöðvum Ölgerðarinnar Borað eftir heitu vatni í Laugardal Friðarsúlan hefur kostað rúmar hundrað milljónir króna Hellisheiðin lokuð til vesturs Borgin afturkallar lóðir trúfélaganna Lokun einu innilaugar sveitarfélagsins íbúum mikið áfall Maður réðst á annan og skemmdi bíl Bílastæði eða bekkir og blómapottar? Vilja auka viðveru NATO í norðri Máttu tæma lónið „Varpar skugga á skólasamfélagið í heild“ „Ég fagna því að þessu leikriti sé lokið“ Þetta eru aðgerðirnar sem fara á í Ók lyfjaður á gangandi vegfaranda Bein útsending: Forsætisráðherra boðar til blaðamannafundar Dagskrá aflýst í dag og óljóst hvernig ræðukeppnin fer fram Loftslagstilraun hefst í Hvalfirði á næstu dögum Margrét Löf í sextán ára fangelsi en heldur föðurarfinum Veitingamaður sektaður um tvö hundruð milljónir Bein útsending: Landbúnaður í heimi breytinga Ekki rétt sem Halla segir Hefja formlegar viðræður um myndun nýs meirihluta Íslensk nóbelsverðlaun og erfið staða framhaldsskólanna Vill fækka borgarfulltrúum um átta Lögreglan leitar upplýsinga um rispaða bíla Fjármálaráðherra flautaður niður af sviði Kristrún reyni að hafa milligöngu í deilunni Sjá meira