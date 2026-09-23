Það skýtur skökku við að lesa umfjöllun Morgunblaðsins og Viðskiptablaðsins að undanförnu um meintan niðurskurð í samgöngumálum. Stökum staðreyndum er slitið úr samhengi með tilheyrandi fyrirsögnum en lítið hefur verið minnst á heildarmyndina. Hið rétta er að stjórnvöld eru að stórauka framlög til málaflokksins, ekki draga úr þeim.
Þegar við tókum við keflinu af fyrri ríkisstjórn voru undir 40% vegakerfisins metin í góðu ástandi af Vegagerðinni. Uppsafnaður vandi eftir áralanga undirfjármögnun var gríðarlegur enda hefur fjárfesting í samgönguinnviðum hér á landi undanfarin ár verið einna minnst meðal OECD-ríkja. Við þessu var brugðist með því að stórauka framlög til samgöngumála í fyrra – bæði á fjárlögum fyrir yfirstandandi ár og í fjármálaáætlun til næstu ára. Framlög til viðhalds vega og vetrarþjónustu hafa í kjölfarið hækkað verulega.
Tölurnar tala sínu máli
Til að átta sig á raunverulegu umfangi er best að skoða tölurnar. Fyrri ríkisstjórn áætlaði 261 milljarð króna í framkvæmdir á fyrstu fimm árum samgönguáætlunar árið 2023, áætlun sem að lokum dagaði uppi. Núverandi ríkisstjórn áætlar hins vegar 361 milljarð í framkvæmdir á fyrstu fimm árum nýsamþykktrar samgönguáætlunar.
Sama á við um almennt viðhald vega, sem fór úr 12-13 milljörðum króna á ári upp í 16 milljarða í fyrra og í 17,5 milljarða í ár.
Til viðbótar við þessa sögulegu fjármagnsaukningu höfum við:
Staðreyndirnar tala sínu máli. Þrátt fyrir aukið aðhald í ríkisfjármálum höldum við áfram að stórauka framlög til samgöngumála frá því sem var í tíð síðustu ríkisstjórna.
Höfundur er innviðaráðherra.
Rúnar Björn Herrera Þorkelsson skrifar
Sigurður Líndal Þórisson skrifar
Snorri Birgisson skrifar
Eyjólfur Ármannsson skrifar
Erla Tinna Stefánsdóttir,Ingólfur Bender skrifar
Camilla Rut Arnarsdóttir skrifar
Björgvin Jóhannesson skrifar
Erla Björg Sigurðardóttir skrifar
Jón Páll Hallgrímsson skrifar
Valgerður Árnadóttir skrifar
Rósa Guðbjartsdóttir skrifar
Elísa Ósk Línadóttir skrifar
Gunnar Ármannsson skrifar
Sigurpáll Ingibergsson skrifar
Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar
Karl Steinar Óskarsson skrifar
Henry Alexander Henrysson skrifar
Arnar Sigurðsson skrifar
Valerio Gargiulo skrifar
Þórarinn Hjaltason skrifar
Eva Hauksdóttir skrifar
Davíð Bergmann skrifar
Hjálmtýr Heiðdal skrifar
Hrafnkell Tumi Kolbeinsson skrifar
Jónína Björk Óskarsdóttir skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar
Ketill Guðmundsson skrifar
Páll Jakob Líndal skrifar