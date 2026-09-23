Skoðun

Stóra sam­hengið sem gleymdist

Eyjólfur Ármannsson skrifar

Það skýtur skökku við að lesa umfjöllun Morgunblaðsins og Viðskiptablaðsins að undanförnu um meintan niðurskurð í samgöngumálum. Stökum staðreyndum er slitið úr samhengi með tilheyrandi fyrirsögnum en lítið hefur verið minnst á heildarmyndina. Hið rétta er að stjórnvöld eru að stórauka framlög til málaflokksins, ekki draga úr þeim.

Þegar við tókum við keflinu af fyrri ríkisstjórn voru undir 40% vegakerfisins metin í góðu ástandi af Vegagerðinni. Uppsafnaður vandi eftir áralanga undirfjármögnun var gríðarlegur enda hefur fjárfesting í samgönguinnviðum hér á landi undanfarin ár verið einna minnst meðal OECD-ríkja. Við þessu var brugðist með því að stórauka framlög til samgöngumála í fyrra – bæði á fjárlögum fyrir yfirstandandi ár og í fjármálaáætlun til næstu ára. Framlög til viðhalds vega og vetrarþjónustu hafa í kjölfarið hækkað verulega.

Tölurnar tala sínu máli

Til að átta sig á raunverulegu umfangi er best að skoða tölurnar. Fyrri ríkisstjórn áætlaði 261 milljarð króna í framkvæmdir á fyrstu fimm árum samgönguáætlunar árið 2023, áætlun sem að lokum dagaði uppi. Núverandi ríkisstjórn áætlar hins vegar 361 milljarð í framkvæmdir á fyrstu fimm árum nýsamþykktrar samgönguáætlunar.

Sama á við um almennt viðhald vega, sem fór úr 12-13 milljörðum króna á ári upp í 16 milljarða í fyrra og í 17,5 milljarða í ár.

Til viðbótar við þessa sögulegu fjármagnsaukningu höfum við:

  • Fullfjármagnað vetrarþjónustu um allt land og þar með eytt krónískum halla fyrri ára.
  • Rofið fimm ára kyrrstöðu í jarðgangagerð. Fljótagöng fara í framkvæmd á næsta ári og fleiri göng eru í fullum undirbúningi.
  • Stofnað innviðafélagið Göng og brú ohf. Í stað þess að stilla upp ófjármögnuðum óskalistum erum við að tryggja raunverulega framtíðarfjármögnun stórframkvæmda. Félagið hlaut frábærar undirtektir yfir 200 innlendra og erlendra fjárfesta á nýlegum markaðsdegi, sem mun hraða stórframkvæmdum verulega og losa um leið gríðarlegt fjármagn til annarra framkvæmda.

Staðreyndirnar tala sínu máli. Þrátt fyrir aukið aðhald í ríkisfjármálum höldum við áfram að stórauka framlög til samgöngumála frá því sem var í tíð síðustu ríkisstjórna.

Höfundur er innviðaráðherra.

Eyjólfur Ármannsson Samgöngumál Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur

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