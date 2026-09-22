Skoðun

Verður Vogi lokað?

Rósa Guðbjartsdóttir skrifar

Áfengis- og fíknimeðferðir á vegum SÁÁ eru í uppnámi eftir að sviptingar urðu nýlega í stjórnendahópi fagfólks samtakanna í kjölfar uppsagnar forstjóra SÁÁ.

Fréttir hafa verið sagðar af óánægju með þróun mála eftir að lykilfólk heilbrigðisþjónustu SÁÁ hætti störfum. Fleiri starfsmenn hafa hætt og aðrir eru í mikilli óvissu. Ástandið hefur leitt til þess að afkastagetan hefur dregist mjög saman en töluvert færri njóta nú þjónustu á sjúkrastofnuninni Vogi en pláss er fyrir. Hverju sinni geta 45 einstaklingar fengið þar meðferð en þessa dagana eru þeir einungis 25.

Það er grafalvarlegt mál. Fyrst og fremst fyrir þá sem þurfa á aðstoð að halda en undanfarin ár hafa um 3200 manns notið þjónustu SÁÁ árlega, þar af 1200-1400 einstaklingar sem leggjast inn á Vog á hverju ári og 600 á Vík. Ekki þarf að fjölyrða um mikilvægi starfsemi samtakanna og hversu dýrmæt hún hefur verið. Undanfarna áratugi hafa tugþúsundir manna fengið aðstoð í veikindum sínum í gegnum SÁÁ og mörgum lífum verið bjargað. Biðlistar eru langir, að jafnaði bíða um 500 manns eftir meðferð, en hver dagur í bið getur reynst sjúklingum mjög þungbær. Einnig er mjög mikilvægt að uppfylla ákvæði þjónustusamnings milli Sjúkratrygginga Íslands og SÁÁ, eins og forstjóri SÍ hefur bent á. Miklir opinberir fjármunir eru þar í húfi en samningurinn hljóðar upp á um 2 milljarða króna á ári.

Hvet heilbrigðisráðherra til dáða

Ágreiningurinn, eins og komið hefur fram í umræðunni, snýst um afskipti stjórnar samtakanna af faglegu heilbrigðis- og meðferðarstarfi en ljóst er að viðkvæm starfsemi SÁÁ og líf og heilsa fólks er þarna undir.

Embætti Landlæknis er með það verkefni í fanginu að tryggja öryggi sjúklinga í kjölfar þessara skyndilegu breytinga í störfum SÁÁ og segja þeir sem til þekkja að það gæti gerst að innan nokkurra daga þyrfti að loka Vogi. Það má ekki gerast og

því hvet ég hæstvirtan heilbrigðisráðherra Ölmu Möller til að stíga inn í deilurnar og gera allt hvað í hennar valdi stendur til að tryggja áframhaldandi heilbrigðisþjónustu SÁÁ. Látum ekki loka Vogi!

Höfundur er þingmaður Sjálfstæðisflokksins og fulltrúi í Velferðarnefnd Alþingis.

Rósa Guðbjartsdóttir SÁÁ

Mest lesið


Skoðun

Skoðun

Evrópa

Henry Alexander Henrysson skrifar

Sjá meira


×

Mest lesið