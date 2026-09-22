Verður Vogi lokað? Rósa Guðbjartsdóttir skrifar 22. september 2026 14:01 Áfengis- og fíknimeðferðir á vegum SÁÁ eru í uppnámi eftir að sviptingar urðu nýlega í stjórnendahópi fagfólks samtakanna í kjölfar uppsagnar forstjóra SÁÁ. Fréttir hafa verið sagðar af óánægju með þróun mála eftir að lykilfólk heilbrigðisþjónustu SÁÁ hætti störfum. Fleiri starfsmenn hafa hætt og aðrir eru í mikilli óvissu. Ástandið hefur leitt til þess að afkastagetan hefur dregist mjög saman en töluvert færri njóta nú þjónustu á sjúkrastofnuninni Vogi en pláss er fyrir. Hverju sinni geta 45 einstaklingar fengið þar meðferð en þessa dagana eru þeir einungis 25. Það er grafalvarlegt mál. Fyrst og fremst fyrir þá sem þurfa á aðstoð að halda en undanfarin ár hafa um 3200 manns notið þjónustu SÁÁ árlega, þar af 1200-1400 einstaklingar sem leggjast inn á Vog á hverju ári og 600 á Vík. Ekki þarf að fjölyrða um mikilvægi starfsemi samtakanna og hversu dýrmæt hún hefur verið. Undanfarna áratugi hafa tugþúsundir manna fengið aðstoð í veikindum sínum í gegnum SÁÁ og mörgum lífum verið bjargað. Biðlistar eru langir, að jafnaði bíða um 500 manns eftir meðferð, en hver dagur í bið getur reynst sjúklingum mjög þungbær. Einnig er mjög mikilvægt að uppfylla ákvæði þjónustusamnings milli Sjúkratrygginga Íslands og SÁÁ, eins og forstjóri SÍ hefur bent á. Miklir opinberir fjármunir eru þar í húfi en samningurinn hljóðar upp á um 2 milljarða króna á ári. Hvet heilbrigðisráðherra til dáða Ágreiningurinn, eins og komið hefur fram í umræðunni, snýst um afskipti stjórnar samtakanna af faglegu heilbrigðis- og meðferðarstarfi en ljóst er að viðkvæm starfsemi SÁÁ og líf og heilsa fólks er þarna undir. Embætti Landlæknis er með það verkefni í fanginu að tryggja öryggi sjúklinga í kjölfar þessara skyndilegu breytinga í störfum SÁÁ og segja þeir sem til þekkja að það gæti gerst að innan nokkurra daga þyrfti að loka Vogi. Það má ekki gerast og því hvet ég hæstvirtan heilbrigðisráðherra Ölmu Möller til að stíga inn í deilurnar og gera allt hvað í hennar valdi stendur til að tryggja áframhaldandi heilbrigðisþjónustu SÁÁ. Látum ekki loka Vogi! Höfundur er þingmaður Sjálfstæðisflokksins og fulltrúi í Velferðarnefnd Alþingis. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Rósa Guðbjartsdóttir SÁÁ Mest lesið Hinn háskalegi hugsunarháttur Sighvatur Björgvinsson Skoðun Umferðartafir á höfuðborgarsvæðinu – Hver er staðan og hvert stefnir? Þórarinn Hjaltason Skoðun Sigurganga málaflokka Flokks fólksins Jónína Björk Óskarsdóttir Skoðun Frítt í strætó í dag Margrét Rós Sigurjónsdóttir Skoðun Hvern á verkfallið að bíta? Gunnar Ármannsson Skoðun Á rafmagnskrossara á göngustíg á hundrað og þaðan inn í eilífðina Davíð Bergmann Skoðun Rætin Rót í þrettán ár Ketill Guðmundsson Skoðun Er ekki kominn tími til að endurskoða íslenska kjarasamningamódelið? Þórir Garðarsson Skoðun NPA er ekki verðlaun fyrir samþykkta hegðun Rúnar Björn Herrera Þorkelsson Skoðun Uppsagnir í Stjórnarráðinu Hrafnkell Tumi Kolbeinsson Skoðun Skoðun Skoðun Verður Vogi lokað? Rósa Guðbjartsdóttir skrifar Skoðun Hvað eruð þið að gera í ÖBÍ? Elísa Ósk Línadóttir skrifar Skoðun Hvern á verkfallið að bíta? Gunnar Ármannsson skrifar Skoðun NPA er ekki verðlaun fyrir samþykkta hegðun Rúnar Björn Herrera Þorkelsson skrifar Skoðun Samdráttur í losun Íslands – en ekki kerfisbreyting Sigurpáll Ingibergsson skrifar Skoðun Við tryggjum ekki lýðræðið eftir á Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar Skoðun Veit hið opinbera hvað virkar? Karl Steinar Óskarsson skrifar Skoðun Evrópa Henry Alexander Henrysson skrifar Skoðun Skeifan í smjörinu Arnar Sigurðsson skrifar Skoðun Þetta reddast: en hvað ef það reddast ekki? Valerio Gargiulo skrifar Skoðun Umferðartafir á höfuðborgarsvæðinu – Hver er staðan og hvert stefnir? Þórarinn Hjaltason skrifar Skoðun Málshraðasögur 2. hluti — Forsjármál Eva Hauksdóttir skrifar Skoðun Á rafmagnskrossara á göngustíg á hundrað og þaðan inn í eilífðina Davíð Bergmann skrifar Skoðun Er afleiðingin orsök? Hjálmtýr Heiðdal skrifar Skoðun Uppsagnir í Stjórnarráðinu Hrafnkell Tumi Kolbeinsson skrifar Skoðun Sigurganga málaflokka Flokks fólksins Jónína Björk Óskarsdóttir skrifar Skoðun Getureglan og froðan Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Rætin Rót í þrettán ár Ketill Guðmundsson skrifar Skoðun Hvernig lögum við fegurðarskyn okkar að orkuskiptabyltingunni? Páll Jakob Líndal skrifar Skoðun Frítt í strætó í dag Margrét Rós Sigurjónsdóttir skrifar Skoðun Er ekki kominn tími til að endurskoða íslenska kjarasamningamódelið? Þórir Garðarsson skrifar Skoðun Hinn háskalegi hugsunarháttur Sighvatur Björgvinsson skrifar Skoðun Alþjóðadagur friðarmenningar 21. september Gunnar Hersveinn skrifar Skoðun 37% og reikningskúnstir Viðskiptaráðs Hjálmar Bogi Hafliðason skrifar Skoðun Hvers vegna hrynur námsárangur á Íslandi en ekki á Englandi? Guðrún Sævarsdóttir skrifar Skoðun Heilbrigð skynsemi Einar Bárðarson skrifar Skoðun Samsköttun hjóna – allt annar hlutur? Gunnar Ármannsson skrifar Skoðun Tæknin í okkar þágu – ekki öfugt Halla Tómasdóttir skrifar Skoðun Pólland setur jurtaríkið á matseðilinn Ingrid Kuhlman skrifar Skoðun Hún þekkir mig með hjartanu Thelma Jónsdóttir skrifar Sjá meira