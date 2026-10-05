Pútín hótar Vesturlöndum að nota kjarnorkuvopn ef þau ráðast á Kalíngrad. Þetta sagði hann á öryggisráðstefnu í nýlega. Hann er eini þjóðarleiðtoginn sem hefur haft uppi slíkar hótanir. Eftir því sem best er vitað eru ekki uppi nein áform af hálfu Evrópu að gera árás á Kalíngrad, en það sem er áhyggjuefni er hvaða ástæður kunna að liggja að baki þessari hótun forsetans sem er keimlík þeim sem áður hafa komið frá honum eftir að Rússar gerðu innrás í Úkraínu í febrúar 2022. Þessi stríðsátök hafa staðið í nær fimm ár og hafa kostað rúma milljón mannslífa og stórkostlega eyðileggingu mannvirkja og innviða. Nú síðast að sprengja brýr sem tengja Kænugarð saman. Að baki liggur sá draumur Pútíns að endurheimta fyrrum áhrifasvæði Sovétlýðveldisins, hvers fall han telur mesta sögulega slys aldarinnar. Mörg þeirra landa sem áður tilheyrðu áhrifasvæði Sovétríkjanna eru nú að eigin ósk fullgildir meðlimir í Evrópusambandinu og Atlantshafsbandalaginu – vilja vera hluti af Evrópu - og hafa að sjálfsögðu engan áhuga á að deila þessari draumsýn með Pútín forseta. Af hverju hótar forseti Rússlands ítrekað notkun kjarnorkuvopna? Skýringar á því kunna að vera eftirfarandi:
Og ef það gerist mun Ísland ekki fara varhluta af þeirri ógn sem því fylgir. Þrátt fyrir mikla aukningu í rússneskum fjölþáttaárásum víða um heim og allt í kring um Ísland eru stjórnvöld hér ekki að taka til varna eða undirbúa aðgerðir sem taka mið af þeim raunógnum sem við stöndum frammi fyrir. Fjárframlög til lögreglu, landhelgisgæslu og almannavarna standa í stað á milli ára. Þar er engin raunaukning. Á meðan nágrannaþjóðir okkar keppast um að byggja eða taka ný skotvarnarbyrgi í notkun til að skýla almenningi ef átök við Rússa brjótast út, er ekkert slíkt að gerast á Íslandi. Á meðan aðrar þjóðir eru að efla neyðarbirgðir matar og eldsneytis heyrist ekkert af slíku af hálfu íslenskra stjórnvalda. Meira segja bæklingurinn sem senda átti almenningi með fróðleik og ráðum hvernig bregðast eigi við hernaðarvá sem steðjað getur að Íslandi hefur ekki enn komið í hús Íslendinga.
Höfundur er sérfræðingur í varnarmálum.
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