Skoðun

Skatt­greið­endur á TikTok

Jens Garðar Helgason skrifar

Ríkisstjórnin leitar allra leiða þessa dagana til að leggja hærri álögur á fólk og fyrirtæki í landinu til að standa undir sístækkandi ríkinu. Fyrir tæpu ári síðan hækkuðu skattar um 30 milljarða og nú er verið að boða rúma 34 milljarða í skatta – og gjaldahækkanir á almenning og fyrirtæki. Á tólf mánuðum eru skattar hækkaðir um 64 milljarða. Allir eiga að herða sultarólina, nema ríkið, sem heldur áfram að fitna eins og púkinn á fjósbitanum.

En hvernig væri ef ríkisstjórnin liti aðeins inná við og byrjaði á því að taka til í eigin ranni? Það væri til dæmis hægt að leggja niður fjölmiðlanefnd, Mannréttindastofnun, Áfengis og tóbaksverslun ríkisins, Jafnréttisstofu (það er nóg að hafa kærunefnd jafnréttismála), Neytendastofu, Matvælasjóð svo eitthvað sé nefnt.

Síðan er það tímaskekkja að skattgreiðendur séu að halda úti 300 manna stofnun fyrir tíu milljarða á ári við að spila dægurtónlist, setja efni á TikTok og gera hlaðvörp, allt í beinni samkeppni við einkarekna fjölmiðla. Skattgreiðendur borga um sjö milljarða í Ríkisútvarpið sem síðan sækir aðra þrjá milljarða í auglýsingatekjur. Á meðan berjast frjálsir fjölmiðlar í bökkum.

Ef ríkisstjórninni er alvara með að hagræða í rekstri ríkisins mætti afnema útvarpsgjaldið og spara þar með hjónum um 50 þúsund krónur á ári. Það munar um minna. Árið er 2026. Ríkisfjölmiðill í núverandi mynd, rekinn af skattgreiðendum, er tímaskekkja.

Bruðl og óþarfa í rekstri ríkisins er víða að finna. Það er lágmarksvirðing gagnvart vinnandi fólki í landinu, skattgreiðendum, að ríkið taki fyrst til heima hjá sér, áður en seilst er enn dýpra í vasa fólksins í landinu.

Höfundur er varaformaður Sjálfstæðisflokksins og þingmaður Norðausturkjördæmis.

Jens Garðar Helgason

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