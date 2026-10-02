Áskorun til dómsmálaráðherra, nú ert þú í dauðafæri Þorbjörg Jón Þorvaldur Heiðarsson skrifar 2. október 2026 14:00 Sæl Þorbjörg. Þú skipaðir starfshóp til að koma með tillögur til að jafna vægi atkvæða. En þú sagðir jafnframt skilja að það væru tvær hliðar á málinu en þú teldir að það þyrfti að fara aðrar leiðir til að styrkja byggð en með misvægi atkvæða. Undirritaður er ekki sammála niðurstöðu starfshópsins en gott og vel. Nú ert þú í dauðafæri að leggja hönd á plóg í þessum efnum. Þú átt eftir að ákveða staðsetningu á sýslumanni Íslands. Nú getur þú ákveðið að þessi stofnun verði staðsett á Egilsstöðum eða annarsstaðar í kjördæminu sem starfshópur þinn leggur til að missi þrjá þingmenn. Akureyri er einnig frábær staðsetning fyrir sýslumann Íslands en ég legg samt til Egilsstaði þar sem ég tel að Austurland sé sá landshluti sem við sem þjóð nýtum verst af öllum hlutum landsins m.a. með tilliti til veðursældar og fleiri þátta. Austurland er jafnframt landshlutinn þar sem fjölgun fólks hefði hvað jákvæðust áhrif. Má ég líka minna á að ríkisstjórn þín olli Austlendingum miklum vonbrigðum þegar lögnu undirbúin og fullhönnuð Fjarðarheiðargöng voru slegin af. Opinbera stefnan varðandi sameiningu sýslumanna er að störfum fækki ekki á núverandi starfsstöðvum þeirra en sérhæfing aukist. Samt sem áður er mjög líklegt að starfsstöðin þar sem sýslumaður Íslands er staðsettur muni vaxa og dafna næstu áratugi en störfum annarsstaðar fækka. Reynslan er alla jafna að þegar stofnanir stækka verði stækkunin aðallega þar sem yfirstjórnin er (lang oftast á höfuðborgarsvæðinu) en þegar skera þarf niður séu það störfin utan hbs sem horft sé til. Oft þarf ekki nema nýjan forstöðumann til að þessi þróun fari af stað. Það er mikil hætta að Sýslumaður Íslands sé enn ein aðgerðin sem sópar rótgrónum störfum af landsbyggðunum til höfuðborgarsvæðisins. Það má ekki gerast. Þannig að ef þú hefur raunverulegan áhuga á byggðum Íslands utan höfuðborgarsvæðisins og jákvæðri þróun þeirra þá skora ég hér með á þig að setja sýslumann Íslands utan suðvesturhornsins og mín tillaga er Egilsstaðir. Höfundur er lektor við HA. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Jón Þorvaldur Heiðarsson Mest lesið Góð þjónusta kostar, slök þjónusta kostar meira Laufey E. 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