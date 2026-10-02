Stórefla þarf kjarnahlutverk ASÍ Arnaldur Grétarsson skrifar 2. október 2026 13:00 Launafólk á við sterk öfl að etja. Sérhagsmunaöfl heimsins eru vel skipulögð og eiga sér marga málsvara. Þau hafa fjármagn, sérfræðinga, aðgang að fjölmiðlum og oft greiða leið að stjórnvöldum. Á móti þarf launafólk að eiga öfluga, einbeitta og vel upplýsta verkalýðshreyfingu sem getur brugðist hratt við, sett mál á dagskrá og mótað umræðuna. Styrkleiki okkar er í fjöldanum og skipulaginu. Við erum vinnumarkaðurinn – við stjórnum ferðinni Eitt allra mikilvægasta hlutverk ASÍ er að sinna hagsmunagæslu í þágu launafólks. Sagan er full af dæmum um vel heppnaða hagsmunagæslu sem hefur verið grunnurinn að lífsgæðum og velferð vinnandi fólks. En það eru líka ótal tækifæri sem hafa farið forgörðum. Um allan heim er þrengt að réttindum og kjörum launafólks og efnahagspólítik samtímans er á meira eða minna keyrð á forsendum þeirra allra ríkustu. Íslensk verkalýðshreyfing, sem er ein sú sterkasta í heimi, hefur alla burði til að verja kjör síns fólks og sækja fram. Við eigum að vera óhrædd við að gera það. Frumkvæði í stað viðbragðs Öflug hagsmunagæsla er ekki rekin með viðbragði. Hún snýst ekki aðeins um að bregðast við þegar frumvörp eru komin fram eða ákvarðanir hafa þegar verið teknar. Verkalýðshreyfingin á að vera skrefinu á undan og greina hvaða breytingar eru í vændum á vinnumarkaði, hvaða hagsmunir eru undir og hvaða afleiðingar ákvarðanir geta haft fyrir launafólk. ASÍ á að geta sett fram eigin tillögur, mótað umræðuna áður en línurnar hafa verið lagðar og tryggt að sjónarmið launafólks séu hluti af umræðunni frá upphafi en ekki viðbót í lokin. Þar skiptir líka máli að sambandið nýti betur þann mikilvæga þekkingarbrunn sem er til staðar innan hreyfingarinnar. Aðildarfélögin þekkja raunveruleikann á vinnustöðunum, sjá breytingarnar oft fyrst og vita hvar skórinn kreppir. Hlutverk ASÍ á að vera að safna þeirri þekkingu saman, greina hana og umbreyta henni í sameiginlegan slagkraft. Launafólk fái sitt réttmæta pláss Ég tel að ASÍ eigi að vera verkfærakista aðildarfélaga sinna og undirbyggja þá stefnu sem sambandið mótar sér. Það gerir sambandið með öflugri greiningavinnu, viðburðahaldi og miðlun. ASÍ á að styðja félögin þegar þau mæta áróðursmaskínum SA og Viðskiptaráðs, aðstoða þau við að undirbyggja kröfur sínar í kjaraviðræðum og tryggja að stjórnvöld heyri alltaf að minnsta kosti jafnmikið frá launafólki eins og frá sérhagsmunaöflunum. Þetta er kjarnahlutverk ASÍ og það þarf að stórefla. Höfundur gefur kost á sér til embættis forseta ASÍ á 47. þingi. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein ASÍ Mest lesið Góð þjónusta kostar, slök þjónusta kostar meira Laufey E. 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