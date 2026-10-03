Veggjöld eru viðurstyggð — refsistefna ríkisstjórnar Einar Steingrímsson skrifar 3. október 2026 07:02 Íbúar í Hornafirði og nágrenni sem oft þurfa að fara yfir Hornafjarðarfljót verða nú að greiða sérstakt veggjald til að fara um þann spotta á hringveginum. Þetta virðist vera réttlætt með því að annars hefði ekki verið hægt að gera nýjan veg, það væri ríkinu um megn. Það er vissulega furðuleg lygi, en látum það liggja milli hluta. Það sem er óskiljanlegt í þessu er af hverju sumt fólk þarf að borga sérstakt aukagjald fyrir að nota vegakerfið sem allur almenningur borgar fyrir. Af hverju þurfa Hornfirðingar að borga aukalega fyrir að aka á vegum sem eru í eigu almennings og fjármagnaðir af almannafé, en ekki til dæmis þau sem aka milli Reykjavíkur og Selfoss, um Kjalarnesið, Reykjanesbrautina eða bara Öxnadalsheiðina? Er verið að refsa Hornfirðingum fyrir hvað þeir þurftu að bíða lengi eftir sæmilegum vegi um þetta svæði? Má búast við að ef verstu vegirnir á Vestfjörðum verða lagaðir verði íbúar á svæðinu sektaðir með svipuðum hætti? Þetta sérstaka aukaálag á Hornfirðinga er þeim mun fáránlegra þegar allir sem nota vegakerfið þurfa núorðið að greiða veggjöld í formi kílómetragjalds. Það þyrfti nefnilega ekki að hækka kílómetragjaldið um nema fáa tugi aura til að hafa upp í það sem reiknað er með að innheimtist á þessum kafla í Hornafirði. Auðvitað er hægt að ímynda sér að fólkið sem tók þessar ákvarðanir sé einfaldlega svo illa gefið að það átti sig ekki á klikkuninni í þessari fáránlegu skattlagningu. En ef við hins vegar göngum út frá því að það sé að minnsta kosti í meðalgreind, þá er erfitt að líta á þessa mismunun sem annað en viðurstyggilegan hugsunarhátt. Höfundur er stærðfræðingur. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Veggjöld Sveitarfélagið Hornafjörður Mest lesið Eru hjúkrunarheimili biðsalur eða heimili? 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