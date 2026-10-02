Við í Ölfusi höfum ekki beðið eftir öðrum, við erum leiðandi

Það er auðvelt að tala um verðstöðugleika. Það er auðvelt að hvetja aðra til hófsemi og kalla eftir sameiginlegu átaki. Það er auðvelt að segja að heimilin eigi að geta þolað sársaukann. Hitt er erfiðara: að láta verkin tala.
Í Ölfusi höfum við ekki beðið eftir því að aðrir ryðji brautina. Við höfum þegar tekið ákvarðanir sem skipta heimilin raunverulegu máli. Við höfum lækkað álögur, aukið þjónustu og byggt upp innviði fyrir eitt hraðast vaxandi sveitarfélag landsins, án þess að senda reikninginn beint til fjölskyldnanna.
Það er árangur sem við megum og erum stolt af.
Meiri þjónusta – lægri álögur
Frá 1. mars 2026 hefur leikskóladvöl í Ölfusi verið gjaldfrjáls í allt að 36 stundir á viku, óháð tekjum foreldra og án álags á seinustu 4 tímana. Gjaldfrjálsar skólamáltíðir hafa verið í boði frá upphafi skólaársins 2024–2025 og frístundastyrkur nemur 56.300 krónum á hvert barn á þessu ári. Hann gildir frá fæðingu til 18 ára.
Þetta eru ekki innantóm fyrirheit. Þetta eru mælanlegar aðgerðir sem létta undir með barnafjölskyldum í hverjum einasta mánuði.
Við höfum líka lækkað álagningarhlutfall fasteignaskatts á íbúðarhúsnæði úr 0,38% árið 2018 í 0,20% árið 2026. Við undirbúning fjárhagsáætlunar næsta árs er gert ráð fyrir að ganga enn lengra og lækka hlutfallið í 0,19%. Með því höfum við helmingað álagningarhlutfall fasteignaskatts á innan við áratug.
Það gerist ekki af sjálfu sér. Það gerist vegna þess að reksturinn hefur verið traustur, forgangsröðunin skýr og pólitíski viljinn fyrir hendi. Við trúum því einfaldlega að góður rekstur sveitarfélags eigi að skila sér til íbúanna, ekki safnast upp í kerfinu.
Drög að fjárhagsáætlun 2027 gera jafnframt ráð fyrir að gjaldskrár hækki aðeins um 2,5%. Ölfus er því reiðubúið að taka þátt í sameiginlegu átaki um að halda hækkunum almennra gjaldskráa innan 2,5%.
Við getum sagt það með fullri vissu vegna þess að við höfum þegar sýnt það í verki.
Við höfum byggt brú yfir umönnunarbilið
Víða um land standa foreldrar frammi fyrir erfiðu bili frá lokum fæðingarorlofs þar til barn fær dagvistun eða leikskólapláss. Í Ölfusi höfum við ekki látið nægja að ræða vandann. Við höfum byggt brú yfir bilið.
Foreldrar geta fengið heimgreiðslur, allt að 108.500 krónur á mánuði, frá lokum fæðingarorlofs þar til dagvistun eða leikskóladvöl hefst.
Samhliða höfum við byggt upp þjónustuna. Nýr fjögurra deilda leikskóli, Hraunheimar, var tekinn í notkun árið 2025 og fjórða deildin opnuð haustið 2026. Hjá okkur er ekki biðlisti eftir leikskólaplássi.
Þetta er það sem ábyrg sveitarstjórn á að gera: sjá vandann, finna lausnina og framkvæma hana.
Vöxturinn er ekki tilviljun
Íbúðum í Ölfusi hefur fjölgað um 36% á aðeins fimm árum og þegar þessi orð eru skrifuð eru á þriðja hundrað íbúða í byggingu.
Slíkur vöxtur verður ekki fyrir tilviljun. Hann krefst lóðaframboðs, skipulagsvinnu, gatnagerðar, leikskóla, skóla og annarra innviða. Hann krefst þess líka að sveitarfélagið hafi kjark til að fjárfesta áður en vandinn vex okkur yfir höfuð.
Við höldum úti skýru yfirliti um lausar lóðir, vinnum að skipulagi nýrra íbúðarsvæða og leggjum áherslu á að úthlutaðar lóðir fari hratt í uppbyggingu. Markmiðið er einfalt: Fólk sem vill byggja sér framtíð í Ölfusi á að hafa raunhæft tækifæri til þess.
Við höfum lagt okkar af mörkum
Afstaða okkar í Ölfusi er skýr. Við erum reiðubúin að leggja okkar af mörkum til að ná verðbólgu og vöxtum niður. Raunar höfum við þegar gert það. Ef önnur sveitarfélög, svo ekki sé talað um ríkið, myndu fylgja okkur eftir væri staðan að öllum líkindum önnur.
Sameiginlegt átak verður að vera raunverulega sameiginlegt. Hófsemi getur ekki aðeins verið krafa sem ríkið og aðrir aðilar beina að sveitarfélögunum. Ríkið, atvinnulífið og opinberar stofnanir verða að fylgja sömu viðmiðum. Það gengur ekki að sveitarfélög haldi aftur af gjaldskrám á sama tíma og ríkið hækkar sín gjöld eða veltir nýjum verkefnum og kostnaði yfir á sveitarfélögin.
Við í Ölfusi ætlum að halda áfram á sömu braut. Við ætlum að verja þjónustu við börn og viðkvæma hópa, halda álögum í skefjum og láta góðan rekstur skila sér beint til íbúanna.
Það er ekki loforð um að gera eitthvað síðar.
Það er lýsing á því sem við erum að gera núna.
Höfundur er formaður bæjarráðs í Ölfusi.
Grétar Ingi Erlendsson skrifar
Sigrún Þóra Sveinsdóttir skrifar
Finnbjörn A Hermannsson skrifar
Carl Baudenbacher skrifar
Steinunn Gyðu- og Guðjónsdóttir,Bjarnveig Birta Bjarnadóttir skrifar
Laufey E. Gissurardóttir skrifar
Sigvaldi Einarsson skrifar
Gunnar Valur Sveinsson skrifar
Clara Ganslandt skrifar
Gunnar Salvarsson skrifar
Jóhann Páll Jóhannsson skrifar
Ásgeir Daníelsson skrifar
Eggert Guðmundsson skrifar
Aðalbjörg Stefanía Helgadóttir skrifar
Aðalsteinn Júlíus Magnússon skrifar
Helgi Bárðarson skrifar
Ragnar Sigurðsson skrifar
Stefán Már Gunnlaugsson skrifar
Kjartan Björgvinsson skrifar
Hulda Brá Magnadóttir skrifar
Guðný S. Bjarnadóttir skrifar
Valdimar Víðisson skrifar
Helen Ólafsdóttir skrifar
Erna Bjarnadóttir skrifar
María Heimisdóttir skrifar
Ingibjörg Dóra Scheving Bjarnadóttir skrifar
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir skrifar
Eyjólfur Ármannsson skrifar
Helgi Brynjarsson skrifar
Birgir Þórarinsson skrifar