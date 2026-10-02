Skoðun

Full­orðið fatlað fólk á rétt á á­fram­haldandi ráð­gjöf og greiningu

Atli Már Haraldsson Zebitz skrifar

Ég tel að ráðgjöf og greiningarþjónusta eigi að vera aðgengileg öllum, óháð aldri sama hvort að einstaklingur er 18 ára eða 100 ára. Það skiptir öllu máli.

Tæknin og þekkingin breytist stöðugt og nýjar greiningar verða mögulegar. Fullorðið fólk á rétt á sömu tækifærum og börn til að fá svör, stuðning og úrræði.

Enginn á að detta út úr kerfinu bara af því að hann á afmæli. Ég vil að Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins og sambærilegar stofnanir haldi áfram þjónustu fyrir fatlað fólk á öllum aldri, tryggi samfellu, virði sjálfræði, og tryggi að enginn verði skilinn eftir

Þegar fatlað fólk verður fullorðið minnkar oft aðstoð og ráðgjöf sérstaklega hjá þeim sem eru með seinar greiningar eða sjaldgæf veikindi.

Ég tel mikilvægt að fólk geti leitað áfram til Greiningar- og ráðgjafarstöðvar, óháð aldri. Eins og er getur bara fólk sem er 0 til 18 ára leitað þangað. Hvað með fatlað fólkið sem er aldrinum 18 til 100 ára eða eldra?

Sumar fatlanir og veikindi greinast seint, og tæknin er stöðugt að breytast. Því á fullorðið fatlað fólk rétt á áframhaldandi greiningum, ráðgjöf og stuðningi.

Höfundur er ráðgjafi í málefnum fatlaðs fólks hjá Þroskahjálp og fréttamaður hjá Sérfréttum.

Málefni fatlaðs fólks

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