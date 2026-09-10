Í mörg ár hef ég barist fyrir bættum kjörum og aðbúnaði eldra fólks. Sem varaþingmaður í stjórnarandstöðu skrifaði ég ótal greinar og flutti ræður á fjölda funda til að vekja athygli á þeirri óásættanlegu stöðu sem ríkti í málefnum eldri borgara. Sérstaklega þeim skorti sem var á hjúkrunarrýmum. Það var á brattann að sækja og stundum var eins og talað fyrir daufum eyrum stjórnvalda.
Í fimm ára áætlun fyrrverandi ríkisstjórnar um uppbyggingu hjúkrunarrýma 2019–2024 var lagt upp með að hjúkrunarrýmum á landsvísu yrði fjölgað um rúmlega 540 og þau yrðu því 3.430 í lok árs 2024. Raunin varð allt önnur. Hjúkrunarrýmum fjölgaði einungis um 69 á þessu tímabili. Á sama tíma lengdust biðlistar vegna fjölgunar aldraðra.
Nú er staðan allt önnur. Frá því núverandi ríkisstjórn tók við og Inga Sæland formaður Flokks fólksins tók yfir málaflokk hjúkrunarheimila er nú þegar búið að taka 214 ný rými í notkun. Yfir 500 rými til viðbótar eru í byggingarferli og gert er ráð fyrir að 292 ný rými verði tekin í gagnið á næsta ári.
Þetta þýðir að árið 2027 hefur ríkisstjórnin undir forystu Ingu lokið við 506 ný rými. Þetta eru 600 prósent fleiri rými á rúmum tveimur en þau 69 rými sem síðasta ríkisstjórn kom í gagnið.
Og þetta er bara byrjunin. Samkvæmt áætlun ríkisstjórnarinnar mun uppbyggingin færast enn meira í aukana undir lok kjörtímabilsins. Áætlað er að hvorki fleiri né færri en 1.350 ný rými verði komin í notkun árið 2030.
Þetta er sannkallað þjóðarátak í uppbyggingu hjúkrunarrýma sem hefði aldrei orðið að veruleika án óbilandi baráttuvilja Flokks fólksins og formanns okkar, Ingu Sæland. Þegar við gengum til stjórnarsamstarfsins var það gert með það skýra markmið að fylgja kjörorði flokksins um „fólkið fyrst, svo allt hitt.“ Því hefur verið fylgt eftir af fullum þunga.
Inga tryggði að þessi uppbygging yrði algjört forgangsmál. Hún hefur sýnt að hægt er að treysta því að Flokkur fólksins standi við stóru orðin þegar á hólminn er komið. Fyrir þá forystu og þrautseigju vil ég þakka henni af öllu hjarta.
Við erum loksins að sýna eldri kynslóðinni þá virðingu sem hún á skilið. Við lofuðum aðgerðum; þjóðarátaki og höfum og ætlum að standa við það.
Höfundur er þingmaður Flokks fólksins.
Jóna Hlíf Halldórsdóttir skrifar
Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar
Ingrid Kuhlman skrifar
Bjarni Fritzson,Hafrún Kristjánsdóttir,Magnea Gná Jóhannsdóttir,Þorvaldur Davíð Kristjánsson skrifar
Jónína Björk Óskarsdóttir skrifar
Skúli Helgason skrifar
Hrafnhildur Bragadóttir skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar
Erna Bjarnadóttir skrifar
Inga Henriksen skrifar
Anna Laufey Stefánsdóttir skrifar
Gauti Kristmannsson skrifar
Arndís Þórarinsdóttir skrifar
Jóhannes Þór Skúlason skrifar
Stefán Jón Hafstein skrifar
Carl Baudenbacher skrifar
Valdimar Víðisson skrifar
Karl Steinar Óskarsson skrifar
Njáll Trausti Friðbertsson skrifar
Finnur Pálmi Magnússon skrifar
Björg Magnúsdóttir skrifar
Katrín Þrastardóttir skrifar
Sveinn Atli Gunnarsson skrifar
Steinunn Gyðu- og Guðjónsdóttir skrifar
Diljá Mist Einarsdóttir skrifar
Valdimar Breiðfjörð Birgisson skrifar
Fanný Gunnarsdóttir skrifar
Ebba Margrét Magnúsdóttir skrifar
Jón Bjarnason skrifar
Daði Már Kristófersson skrifar