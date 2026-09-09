Það dylst engum að núverandi meirihluti í Reykjavík tekur við erfiðu búi; fjárhagur borgarinnar hefur verið þaninn um langa hríð og ósjálfbær með tilheyrandi biðlistum um alla borg.
Eitt af stóru loforðunum frá því í kosningabaráttunni í vor var að snúa við hverri steinvölu í borgarkerfinu, minnka báknið og snúa hlutunum við þannig að hægt sé að veita Reykvíkingum þá þjónustu sem þeir eiga rétt á. Hvort sem um er að ræða leikskólapláss, tíma hjá talmeinafræðingi, aðgengi að skólahljómsveit, viðeigandi búsetu og áfram mætti lengi telja en á öllum þessum stöðum og reyndar mun fleirum, eru langir biðlistar.
Þegar borgarsjóður er rekinn í milljarða halla er ekkert svigrúm. Við þannig aðstæður er ómögulegt að bæta þjónustu við borgarbúa nema skella því á kreditkortið með dýrri lántöku og háum afborgunum inn í framtíðina.
Pólitíska forgangsröðunin hjá núverandi meirihluta og stefnubreytingin sem nú birtist í borgarstjórn, er mjög skýr. Við viljum búa þannig um hnútana að hægt sé að vinna á löngum biðlistum um alla borg og veita góða þjónustu í takt við fjárhag sem er raunveruleikatengdur.
Núverandi meirihluti hefur lofað því að fara vel með þær útsvarstekjur sem borgarbúar skila inn í borgarsjóð í hverjum einasta mánuði. Það loforð erum við að efna.Við lofuðum að taka til í kerfinu en standa vörð um framlínuþjónustu og gefa þar í þegar aðstæður leyfa. Þessu fylgja erfiðar ákvarðanir en það er sannarlega hvorki einfalt né skemmtilegt að gera breytingar sem verða þess valdandi að öflugt starfsfólk hverfur frá störfum.
Stjórnkerfisbreytingar sem meirihlutinn hefur farið í hefur verið til umræðu í fjölmiðlum síðustu daga og vikur sem eðlilegt er en ýmsu hefur verið slengt fram í umræðunni. Umræðan með tilheyrandi rangfærslum þróaðist þannig að Skóla- og frístundasvið sendi út sérstakan tölvupóst til allra foreldra grunnskólabarna í borginni til að árétta að starfsemi frístundaheimila og félagsmiðstöðva er og verður óbreytt. Við borgarfulltrúar, hvort sem við erum í meiri- eða minnihluta, berum öll ábyrgð á því að tala um staðreyndir máls og ýta ekki undir upplýsingaóreiðu.
Í borgarstjórn í gær var samþykkt tillaga Viðreisnar frá síðsta kjörtímabili, sem meirihlutinn lagði sameiginlega fram. Tillagan snýr að því að innleiða fjárhagslegt velferðarlíkan fyrir Velferðarsvið eða eins konar mælaborð. Markmiðið er að auka gagnsæi, skýra forsendur fjárúthlutunar í takt við þarfirnar og hafa betri stjórn á því hvert peningarnir fara. Slík fjárhagslíkön, sem veita nauðsynlega yfirsýn, hafa reynst Reykjavíkurborg afar vel bæði í grunn- og leikskólum en þau voru innleidd að frumkvæði Viðreisnar á síðasta kjörtímabili.
Velferðarþjónusta borgarinnar er einn mikilvægasti, umfangsmesti og fjölbreyttasti málaflokkurinn í grunnþjónustu sveitarfélaga; rekstur sviðsins hjá borginni nemur tæplega 50 milljörðum árlega og stendur undir um fimmtungi af heildarrekstri borgarinnar. Nýja velferðarlíkan verður kallað Freyja og mun vega þungt á metrunum þegar kemur að því stóra markmiði að fara betur með skattfé og vera með skýri og faglegri fjármálastjórn.
Það er komið að skuldadögum í Reykjavík og verkefni kjörtímabilsins eru skýr. Þessi meirihluti ætlar að tryggja það að Reykvíkingar fái eins góða þjónustu og hægt er, sem rúmast innan fjárhagsramma sveitarfélagsins. Og höfum það í huga að ekkert ógnar grunnþjónustu meira en rekstur sem ekki stendur undir sér.
Höfundur er oddviti Viðreisnar í borginni og forseti borgarstjórnar.
Finnur Pálmi Magnússon skrifar
Björg Magnúsdóttir skrifar
Katrín Þrastardóttir skrifar
Sveinn Atli Gunnarsson skrifar
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Karl Steinar Óskarsson skrifar
Margrét Júlía Rafnsdóttir skrifar
Unnur Sverrisdóttir skrifar
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Kristín E. Hólmgeirsdóttir,María Barbara Árnadóttir skrifar
Karl Thoroddsen skrifar
Jón Pétur Zimsen skrifar
Valerio Gargiulo skrifar
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Sigvaldi Einarsson skrifar
Indriði Þröstur Gunnlaugsson skrifar
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Alfa Dröfn Jóhannsdóttir skrifar
Eggert Guðmundsson skrifar
Auður Soffíu Björgvinsdóttir skrifar
Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar
Íris Erlingsdóttir skrifar