Ferðaþjónustan hefur á skömmum tíma orðið stærsta og umfangsmesta atvinnugrein landsins. Henni fylgdu ákveðnir vaxtaverkir sem birtust meðal annars í hröðum vexti ferðamanna og innviðaskuld. Ég tel hins vegar að vel hafi tekist til við að mæta þeim áskorunum sem komu upp á þessum uppvaxtarárum og það hefur í raun verið ótrúlegt að fylgjast með uppbyggingu ferðaþjónustunnar, þá sérstaklega á landsbyggðinni.
Ég var svo einstaklega heppinn að stíga mín fyrstu skref í ferðaþjónustu á þeim tíma þegar miklihvellur átti sér stað árið 2010 og Ísland varð á augabragði einn umtalaðasti áfangastaður heims. Ég hef því fengið að fylgja greininni í gegnum þessa krefjandi en skemmtilegu tíma og séð með eigin augum hvers virði hún er, fyrir efnahag landsins en ekki síður þjónustustig og lífsgæði landsmanna.
Verandi frá Hornafirði og nú búandi og starfandi á Austurlandi eru áhrif ferðaþjónustunnar á þessi samfélög mér sérstaklega sýnileg. Hjá Tanna Travel höfum við vaxið með ferðaþjónustunni á Austurlandi og séð í eigin rekstri hvaða áhrif greinin getur haft. Fyrir okkur felast ákveðin forréttindi í því að geta skapað störf og verðmæti með því að kynna landshlutann okkar fyrir gestum, en ekki síður í því samstarfi sem verður til við önnur fyrirtæki og þjónustuaðila á svæðinu.
Þegar talað er um ferðaþjónustu hugsum við eðlilega fyrst um ferðamanninn. Hótelið sem hann sefur á, veitingastaðinn sem hann borðar á, Dusterinn sem hann ferðast með og afþreyinguna sem hann kaupir. En mér finnst stundum gleymast hvað situr eftir þegar ferðamaðurinn fer heim. Það sitja eftir veitingastaðir sem við heimamenn getum farið á. Fleiri störf og fjölbreyttari atvinnutækifæri. Fyrirtæki sem annars hefðu tæplega orðið til. Betri afþreying, þjónusta og innviðir. Aukin tækifæri fyrir ungt fólk að búa og starfa utan höfuðborgarsvæðisins. Hún hefur líka gefið fólki færi á að skapa sér atvinnu úr því sem áður var kannski bara fallegt gil, gönguleið, gamalt hús, saga úr heimabyggð eða hugmynd sem enginn hafði áður séð viðskiptatækifæri í.
Mér finnst það stundum gleymast í umræðunni um ferðaþjónustu. Við tölum mikið um fjölda ferðamanna, álag og verð en minna um það hversu mikið greinin hefur breytt íslensku samfélagi til hins betra. Ferðaþjónustan er ekki fullkomin atvinnugrein og hún hefur sannarlega skapað áskoranir. En þegar við ræðum framtíð hennar eigum við líka að muna hvað hún hefur byggt upp, og hvað við sjálf höfum fengið til baka.
Þess vegna finnst mér mikilvægt að við hugsum okkur vel um áður en við tökum ákvarðanir sem veikja þessa uppbyggingu. Ekki vegna þess að ferðaþjónustan eigi að njóta einhverrar sérstöðu, heldur vegna þess að afkoma hennar hefur áhrif langt út fyrir fyrirtækin sjálf. Blómleg ferðaþjónusta skilar sér nefnilega ekki bara til ferðamannsins. Hún skilar sér heim til íslenskra samfélaga.
Höfundur er sölu- og markaðsstjóri Tanna Travel.
Sigfinnur Björnsson skrifar
jóhann Rúnar Pálsson skrifar
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