Þegar Alþingi er beygt í duftið

Það þarf ekki byltingu til að færa raunverulegt forræði yfir sameiginlegum verðmætum úr höndum almennings.
Það þarf ekki heldur eina stóra atkvæðagreiðslu þar sem þjóðin er spurð: Viljið þið afhenda fáum aðganginn að sameiginlegri auðlind?
Stundum nægir að gera það í sneiðum.
Fyrst tímabundin ráðstöfun. Síðan framlenging. Þá varanlegra kerfi. Svo framsal. Markaðsverð. Veðhæfi. Fyrirtækjaviðskipti. Erfðir. Samþjöppun.
Eftir nokkra áratugi blasir við sérkennileg niðurstaða.
Lögin segja enn að nytjastofnar á Íslandsmiðum séu sameign íslensku þjóðarinnar og að úthlutun veiðiheimilda myndi hvorki eignarrétt né óafturkallanlegt forræði einstakra aðila.
Samt er aðgangurinn að auðlindinni orðinn gríðarlega verðmætur, framseljanlegur og samþjappaður eignarréttur.
Þjóðin á fiskinn samkvæmt lagatextanum. Aðrir halda á lyklinum að verðmætunum.
Þegar slíkt festist í áratugi — og þegar hver breyting verður pólitískt og efnahagslega dýrari en sú fyrri — er ekki lengur aðeins um stefnuágreining að ræða.
Þá verður til stofnanaleg sjálfhelda. - Neyðarástand sem enginn lýsir yfir.
Kvótahafar eiga ekki fiskinn í sjónum.
Þeir eiga heldur ekki samkvæmt gildandi lögum eilífan og óafturkallanlegan rétt til veiðiheimilda.
Alþingi hefur lagalegt svigrúm til að breyta kerfinu, setja ný skilyrði, innheimta gjald og endurskoða úthlutun með viðeigandi aðlögun.
Þess vegna er rangt að halda því fram að löggjafinn hafi einfaldlega misst vald sitt.
Vandinn er annar.
Alþingi hefur sjálft, skref fyrir skref, byggt upp efnahagslegan veruleika þar sem hver stærri breyting snertir fjárhagsleg verðmæti, skuldbindingar, fyrirtækjarekstur, lánakerfi og væntingar sem kerfið sjálft skapaði. Formlegt vald er því enn til staðar.
Pólitísk framkvæmd þess er orðin stöðugt erfiðari. Þarna liggur munurinn á lagalegu valdi og raunverulegu stjórnarþreki.
Að eiga stimpilinn er eitt. Að treysta sér til að slá hann er annað.
Kvótakerfið varð til vegna raunverulegs vandamáls. Fiskistofnar þurftu vernd og takmarka þurfti sókn. Útfærslan hafði afleiðingar langt út fyrir fiskvernd.
Veiðireynsla ákveðinna skipa varð grundvöllur úthlutunar. Aflamarkskerfið festist síðan í sessi. Réttindin urðu framseljanleg. Þegar réttur fær markað fær hann verð. Þegar hann fær verð verður hann fjárhagslegt verðmæti.
Þegar hann verður fjárhagslegt verðmæti taka bankar, fjárfestar, kaupendur fyrirtækja og erfingjar mið af honum - einkaréttinum til að nýta þjóðarverðmætin - þjóðarauðlindina.
Þannig varð til tvískipting og blekking sem hefur fylgt kerfinu síðan:
Fiskurinn sjálfur: sameign þjóðarinnar samkvæmt lögum.
Aðgangurinn að fiskinum: verðmæt einkaleg réttindastaða sem hegðar sér efnahagslega eins og eign.
Þjóðin var aldrei kölluð saman og spurð hvort hún vildi þessa heildarniðurstöðu. Hún varð til skref fyrir skref. Það er það sem ég kalla salamiaðferðina.
Ekki vegna þess að hvert skref hafi verið ólöglegt. Heldur vegna þess að hver sneið leit minni út en heildin sem þær mynduðu saman - og enginn gerði athugasemdir.
Að lokum stóð sameignar hugtakið eftir í lagatextanum - án verðmæta. Markaðsverðmætið hafði að stórum hluta myndast í nýtingarréttinum og þjóðarauðlindin - sem efnahagsleg eign - tæknilega færð i hendur örfárra aðila.
Þjóðareignin færðist því ekki sem formlegt afsal á fiskinum. Það sem færðist var efnahagslegt forræði yfir aðganginum. Og aðgangurinn er það sem skapar rentuna - peningana sem fluttust frá þjóðinni til örfárra einkaaðila.
Hagkvæmnirökin fyrir framseljanlegum veiðiheimildum eru þekkt. Réttindi eiga að geta færst til þeirra sem nýta þau arðbærar. Sú hagkvæmni hefur aðra hlið.
Þegar réttindi safnast saman - safnast auður. Þegar auður safnast saman verður til áhrifageta. Þá er ekki aðeins hægt að kaupa skip, tæki og fyrirtæki.
Þá er einnig hægt að kaupa sérfræðiþekkingu, lögfræðiráðgjöf, almannatensl, rannsóknir, auglýsingar og dreifingu.
Þar verður efnahagslegt vald að pólitísku rannsóknarefni. Ekki vegna þess að auður sanni misferli. Heldur vegna þess að mikil áhrifageta getur breytt jafnvæginu í opinberri umræðu.
Rannsókn á þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst 2026 hefur ekki sýnt fram á að stór útgerðarfyrirtæki hafi fjármagnað Áfram Ísland.
Enginn birtur styrktarlisti sem rannsóknin hefur aflað sýnir Brim, Ísfélag, Samherja, Síldarvinnsluna, SFS eða önnur stór útgerðartengd fyrirtæki sem greiðendur herferðarinnar.
En annað liggur fyrir. Áfram Ísland hefur sjálft sagt að hreyfingin hafi verið fjármögnuð með frjálsum framlögum einstaklinga og lögaðila. Eftir kosningar sagðist hún hafa varið rúmlega 90 milljónum króna í baráttuna.
Nöfn þeirra sem lögðu stærstu fjárhæðirnar fram hafa ekki verið birtar opinberlega. Þetta er ekki sönnun um refsiverða spillingu. Þetta er sönnun um gagnsæisbil.
Kjósandinn sér auglýsinguna. Hann sér ræðumanninn. Hann sér sérfræðinginn. Hann sér fjöldafundinn. Hann sér ekki endilega hver fjármagnaði framleiðslu og dreifingu alls þessa.
Í lýðræði sem tekur upplýsta ákvörðun alvarlega er það ekki aukaatriði. Það er mikill veikleiki í sjálfu ákvörðunarkerfinu.
Áfram Ísland kom opinberlega fram 1. júlí 2026.
Fimm dögum síðar var haldinn fjölmennur stofnfundur. Halldór Benjamín Þorbergsson varð miðlægasti opinberi stjórnandi og talsmaður hreyfingarinnar.
Þjóðþekktir einstaklingar úr ólíkum áttum komu fram fyrir nei-málstaðinn: fyrrverandi forseti, lögfræðingar, stjórnendur, verkalýðsleiðtogar og síðar fleiri þekktir stjórnmálamenn og sérfræðingar.
Það er ekkert ólöglegt við slíkt. Samskiptalegt gildi þess er samt augljóst. Þegar sami valkostur er studdur af fólki sem ber ólíkt samfélagslegt kennivald getur hann litið út sem breið samfélagsleg niðurstaða fremur en málstaður eins hóps.
Það er áhrifarík pólitísk tækni. Hún verður lýðræðislega viðkvæmari þegar fjármögnun vettvangsins er að verulegu leyti ósýnileg. Saman er þetta a gráu svæði.
Á stofnfundinum 6. júlí lýsti Halldór Benjamín Íslandi sem „meistaradeild“ í samanburði við Evrópusambandið - en gleymdi að segja fólkinu að þjóðarauðlindin væri núna i höndum örfárra aðila þar sem sumir tengdust NEI hreyfingunni og að þau væru að berjast fyrir að halda þjóðareigninni fyrir sig.
Tveimur dögum síðar birtist um 40 síðna efnahagsgreining Kontext. Konráð S. Guðjónsson hefur sjálfur staðfest að greiningin hafi verið unnin í nafni Kontext ehf. fyrir RSE og Áfram Ísland.
Þarna er staðfest verkefnasamband. Pólitískur boðskapur fékk tölulegt sérfræðilag. Síðar birti hagfræðingurinn Gauti B. Eggertsson umfangsmikla gagnrýni og taldi 30 dæmi um villandi framsetningu - enda mikill feluleikur og blekking i gangi. Konráð svaraði og varði aðferðafræði sína. Skýrslan er því þannig séð ekki „lygi“.
Hún var heldur ekki hlutlaus opinber rannsókn. Hún var pöntuð fyrir aðila sem tóku virkan þátt í kosningabaráttunni. Það skiptir máli og flettir ofanaf allri blekkingunni.
Kjósendur eiga rétt á að meta ekki aðeins tölurnar heldur einnig samhengi þeirra, pöntun og tilgang.
Atkvæðaseðillinn spurði hvort hefja ætti aðildarviðræður við Evrópusambandið að nýju.
Herferð Áfram Ísland snerist í auknum mæli um stærri spurningar: Hver ræður Íslandi? Hver á lokaorðið? Hvað verður um auðlindirnar (þeirra)? Hvað skiljum við börnunum okkar eftir - þegar útgerðin er búin að greiða þjóðarverðmætin i fyrirframgreiddan arf til sinna barna?
Þarna varð merkingartilfærsla.
Viðræður urðu að fullveldi.
Samningaviðræður urðu að spurningu um erlent vald.
Tæknileg ákvörðun varð að sjálfsmyndarvali.
Slík rammatækni er hluti af stjórnmálum.
En þegar einn aðili hefur efnahagslega burði til að endurtaka sömu breytingar á kosningaspurningunni á fundum, í greinum, myndböndum og greiddri stafrænni dreifingu getur hann keypt mun meiri endurtekningu á sinni merkingu kosningaspurningarinnar heldur en lýðræðislega kjörin stjórnvöld.
Þar verður upplýsingajafnvægið sjálft skaðlegt lýðræðinu, sem tapar eina ferðina enn.
Í júní var afgerandi meirihluti 18–29 ára fylgjandi því að hefja viðræður.
Undir lok ágúst hafði staðan snúist. Breytingin var stór og ungt fólk hafði skyndilega snúist gegn samningaviðræðum við ESB.
Við höfum ekki sannað að Áfram Ísland, Ung gegn ESB eða stafrænar auglýsingar hafi valdið þessari breytingu.
Við vitum að hún varð á sama tíma og umfangsmikil nei-herferð var virk. Það er fylgni.
Orsök krefst samanburðar, millimælinga og betri gagna um útsetningu.
Ekki hefur heldur komið fram að opinbert kerfi hafi fyrir kjördag mælt með kerfisbundnum hætti hvernig greidd dreifing, rammatækni og markhópamiðun tengdust viðhorfsbreytingum aldurshópa. Það er sjálfstætt upplýsingabil.
Þarna sameinast þrír þræðir.
Forræðisbilið - Auðlindin er sameign samkvæmt lögum, en stór hluti efnahagslegs verðmætis aðgangsins hefur myndast í einkaréttindum.
Gagnsæisbilið - Hægt var að verja tugum milljóna í þjóðaratkvæðabaráttu án þess að almenningur fái sjálfkrafa fulla mynd af stærstu fjármögnunaraðilunum.
Upplýsingabilið - Kjósendur sáu boðskap, sérfræðinga og auglýsingar, en opinber kerfi mældu ekki með sambærilegri nákvæmni hver keypti dreifinguna, hvaða hópar urðu fyrir henni og hvort mikil viðhorfsbreyting tengdist henni.
Ekkert þessara atriða sannar valdarán. Ekkert þeirra ógildir niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar.
Saman mynda þau þó ástand sem Alþingi getur ekki afgreitt sem venjulega pólitíska óánægju og setur skugga á trúverðugleika þingsins.
Neyðarástandið sem hér er lýst er stofnanaleg sjálfhelda. Stjórnvöld geta sagt þjóðinni að auðlind sé sameign hennar — og hafa um leið leyft að aðgangurinn að henni verði gríðarlega verðmætur og samþjappaður einkanýtingarréttur.
Þau geta sagt að úthlutun myndi ekki eignarrétt — og vita jafnframt að stórar breytingar snerta verðmæti, fjármögnun og væntingar sem kerfið hefur sjálft skapað.
Þau geta haldið þjóðaratkvæðagreiðslu um mikilvægt framtíðarmál — og hafa ekki tryggt að almenningur fái fulla sýn á fjármögnun áhrifaherferða sem reknar eru utan hefðbundinna stjórnmálaflokka.
Þrjú skilyrði nægja til að skapa hættu: samþjappaður auður, mikil fagleg áhrifageta og veikburða gagnsæisreglur.
Þegar þau fara saman getur hið opinbera haldið formlegu valdi á meðan sífellt stærri hluti raunverulegs áhrifavalds færist út fyrir augnsýn almennings.
Það hefur gerst núna og er sú þróun sem þarf að stöðva.
Ég nota þessi orð sem pólitíska niðurstöðu, ekki sem lagalega staðreynd.
Alþingi er ekki valdalaust. Ríkisstjórnin er ekki valdalaus. Lögin standa enn.
En formlegt vald skiptir litlu ef stjórnmálakerfið treystir sér sífellt síður til að beita því gagnvart hagsmunum sem hafa orðið mjög verðmætir, vel skipulagðir og áhrifamiklir.
Þegar það gerist hafa einkahagsmunir öðlast meira raunverulegt forræði en lagatextinn einn gefur til kynna.
Hið opinbera heldur forminu. Hættan er að sífellt stærri hluti innihaldsins mótist annars staðar. Það er það sem ég á við með því að Alþingi sé beygt í duftið.
Ekki vegna þess að einhver hafi tekið af því stimpilinn. Heldur vegna þess að kerfið sem Alþingi sjálft byggði upp hefur gert beitingu hans sífellt erfiðari.
Lögin segja enn að fiskurinn sé sameign þjóðarinnar.
Alþingi hefur enn lagalegt vald. Ríkisstjórnin hefur enn framkvæmdarvald.
Það sem nú þarf að koma í ljós er hvort stjórnmálakerfið hafi pólitískt þrek til að nota þessi völd: til að tryggja raunverulegt forræði þjóðarinnar á þjóðarauðlindinni og hverskonar rettindum sem auðlindin skapar, gagnsæi í fjármögnun pólitískra áhrifaherferða og jafna upplýsingaaðstöðu kjósenda.
Ef það þrek er horfið er vandinn ekki lengur aðeins kvótakerfið. Þá er sjálft stjórnkerfið komið í sjálfheldu.
Þjóðareign sem stjórnvöld treysta sér ekki til að verja missir smám saman efnislegt vægi sitt og hverfur burt frá þjóðinni. Var ekki einhver að garga að ESB mundi ræna okkur sjálfstæði og efnahagslegu sjálfræði? - NEI - það var búið að ræna okkur og niðurstaða kosninganna var að viðhalda þvi ræningjakerfi og að almenningur í landinu gæti héreftir étið það sem úti frýs.
Þessar kosningar standa að lokum eftir sem minnisvarði um vald sem var ekki tekið af þjóðinni með einu höggi — heldur var valdið látið veikjast, sneið fyrir sneið - þar til Alþingi var beygt i duftið og stjórnvöld virðast standa ráðalaus.
Höfundur er byggingaverkfræðingur
Kjartan Björgvinsson skrifar
Gréta Ingþórsdóttir skrifar
Erna Bjarnadóttir skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar
Hilmar Kristinsson skrifar
Ragnar Thorarensen skrifar
Helgi Hrafn Gunnarsson skrifar
Sigvaldi Einarsson skrifar
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Rebekka Rafnsdóttir skrifar
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Margrét V. Helgadóttir skrifar
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Valerio Gargiulo skrifar
Anna Margrét Bjarnadóttir skrifar
Carmen Maja Valencia skrifar
Róbert Ragnarsson skrifar
Arnór Sigurjónsson skrifar
Gunnar Salvarsson skrifar
Carl Baudenbacher skrifar
Eva Dögg Sigurðardóttir skrifar
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Gunnar Bragi Sveinsson skrifar
Ragna Ingólfsdóttir skrifar
Eldur Smári Kristinsson skrifar
Guðjón Idir skrifar
Ívar Örn Hauksson skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Haraldur Ólafsson skrifar