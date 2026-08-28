Segi íslenska þjóðin já í þjóðaratkvæðagreiðslunni á laugardag, gætu opnast áhugaverðar dyr fyrir þróun íslenskunnar.
Í aðildarviðræðum sem þá færu í hönd, myndum við sækjast eftir því að íslenskan verði eitt af opinberum tungumálum Evrópusambandsins.
Það myndi þýða að lög og reglugerðir yrðu til á íslensku samtímis öðrum tungumálum, Íslendingar gætu haft samskipti við Evrópusambandið á íslensku og fulltrúar Íslands, tjáð sig á íslensku í stofnunum sambandsins.
Þetta yrði breyting frá því sem nú tíðkast þar sem Ísland þarf að þýða allt það efni sem gilda þarf á Íslandi á eigin kostnað og tala ensku á fundum innan EES.
Malta og Írland eru dæmi um lönd sem hafa farið áhugaverðar leiðir til að tryggja tungumálið sitt innan ESB.
Aðild gæti einnig opnað dyr að samstarfi í máltækni, sem Ísland stendur nú fyrir utan.
Innan EES hefur Ísland enn fremur ýmsa möguleika til þróunar íslenskunnar í stafrænum heimi.
Innan samstarfsáætlana ESB eru möguleikar á styrkjum til þýðingaverkefna og máltækniverkefna sem mögulegt er að nýta betur, það eru því einnig tækifæri sem er vert að sækja, jafnvel þótt þjóðin ákveði að halda aðildarviðræðum ekki áfram.
Ég tel að já á morgun, geti opnað Íslendingum margar dyr og opnað ýmis óvænt tækifæri.
Höfundur er menningar,- nýsköpunar og háskólaráðherra.
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